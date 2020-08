Debatt: Vårdpersonalen måste få ekonomisk bonus efter corona

Region Gävleborgs viktigaste resurs är medarbetarna och den kunskap och kompetens de har. I det läge av coronaepidemi som vi under året levt med och kommer att få leva med ett tag till så blir det tydligare än någonsin hur beroende vi alla är av den kompetens som vårdpersonalen har och av den höga arbetsbelastning som vårdpersonalen klarar av.

Det är tufft på covidsalarna. Personalen har varit inne i timmar i heltäckande plast, andningsmask och heltäckande visir. Obekväm men nödvändig utrustning.

Efter att coronaviruset är hanterat behöver vi ha vår sjukvårdspersonal kvar. Vi anser därför att precis som nyckelpersonal inom andra yrkesområden kan få en bonus för väl utfört arbete så ska vårdpersonalen som jobbar i frontlinjen med coronapatienter också kunna få det. För vårdpersonalen i frontlinjen har gjort – och fortsätter att göra - en fantastisk och beundransvärd insats för att hjälpa oss alla med att hantera coronaviruset.

Dessutom så kommer situationen vara väldigt intensiv för vårdpersonalen även när arbetsbelastningen på grund av coronaepidemin minskar. Då har vi en vårdskuld att hantera. I Gävleborg har vårdköerna vuxit under pandemin och nästan 4 000 väntade i juni på operation.

Vi anser därför att sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och läkare i Region Gävleborg som jobbar i frontlinjen med coronapatienter ska tilldelas en extra ekonomisk ersättning under 2020.

Region Gävleborg måste hitta en modell för hur en sådan ersättning ska utformas. Vi i Liberalerna har tidigare föreslagit att en bonus på 20 000 kronor per person utbetalas under 2020. I Östra Götaland har man en modell som innebär att personalen får 500 kronor retroaktivt per arbetspass.

Exakt vilken modell vi ska använda kan vi diskutera. Det viktiga är att detta görs omgående så att sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och läkare i Region Gävleborg som jobbar i frontlinjen med coronapatienter kan tilldelas en extra ekonomisk ersättning under 2020. Vikten av att detta görs har också påtalats i ett öppet brev skrivet av en del av de anställda på anestesikliniken i Gävle.

Hasse Backman, L

regionråd i opposition Gävleborg