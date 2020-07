Debatt: Vi är stolta över våra bönder – köp svensk mat!

Under våren har våra mataffärer under pandemin erfarit en storm av hamstrande svenskar på jakt efter toapapper, pasta och vetemjöl. Vetskapen om Sveriges minst sagt svaga självförsörjning av livsmedel gav oss en försmak på hur sårbara vi faktiskt är, den är nu nere under 50 procent, skriver Kristdemokraterna.