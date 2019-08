Debatt: Vi måste bryta ökningen av försörjningsstödet!

Försörjningsstödet ökar kraftigt i Sverige. Regeringens senaste prognos från ekonomiska vårpropositionen visar att regeringen tror på en ökning av antalet personer (räknat som helårsekvivalenter) med ekonomiskt bistånd från cirka 91 000 personer 2018 till cirka 108 000 personer 2022.

Kommunerna i Gävleborgs län hade det högsta antalet biståndshushåll per 1 000 invånare 2016 med 33 hushåll och Stockholms län det lägsta med 13 biståndshushåll per 1 000 invånare.

Det är en utveckling som måste brytas i länet. Försörjningsstödet är inte anpassat för att vara en långvarig försörjning för hushåll utan det ska vara samhällets yttersta skyddsnät för dem som verkligen behöver det. Den kraftiga ökning av migrationen som följde av Stefan Löfvens berömda tal på Medborgarplatsen i Stockholm 2015 påverkar nu kommunerna kraftigt som får ta de ekonomiska konsekvenserna av det stora mottagandet.

Av de totalt 215 160 hushåll som mottog ekonomiskt bistånd under 2017 fick 73 715 långvarigt bistånd i enlighet med Socialstyrelsens definition, vilket motsvarar 34 procent av totalen. De tre vanligaste hushållstyperna med långvarigt ekonomiskt bistånd var inrikes födda ensamstående män utan barn (15 790 personer), utrikes födda ensamstående män utan barn (12 043 personer) och utrikes födda ensamstående kvinnor utan barn (10 872 personer).

Antalet bidragshushåll ekonomiskt bistånd per 1 000 invånare i Gävleborg var 26 år 2004 och 2016 var det 33 – en ökning med 27 procent. Det är en stor skillnad mellan länets kommuner. I Hofors var det 44 hushåll per 1 000 invånare jämfört med Ljusdal där det är 24 per 1 000 invånare.

Nivåerna för utbetalning per hushåll skiljer sig också åt kraftigt mellan kommunerna i länet. I Nordanstig var genomsnittsutbetalningen per hushåll 33 712 per år medan det i Gävle är 40 742 per år visar rapporten från Riksdagens utredningstjänst.

Det finns självklart inte en enkel och snabb lösning på den här frågan men några ingångsvärden måste vara självklara för alla. Man har rätt att komma till Sverige och söka asyl men man har också en skyldighet att försörja sig själv och sin familj. Det går inte att utesluta att våra bidragssystem inte i tillräcklig omfattning gör det tydligt att man ska försörja sig själv.

Kommunerna måste ges tydliga befogenheter att kontrollera de hushåll som uppbär försörjningsstöd med hembesök och andra effektiva åtgärder. Skatten måste också fortsätta att sänkas för den grupp som har lägst inkomst så att det lönar sig bättre att jobba i kombination med ett bidragstak.

Fackförbunden har också ett ansvar att acceptera att personer som har stora bristfälliga språkkunskaper inte kan ha samma ingångslön som en person som har bott i Sverige hela sitt liv.

Hela migrationspolitiken behöver fokusera på att alla som kan arbeta och försörja sig själva i Sverige också ska göra det. I annat fall väntar stora skattehöjningar på alla hushåll i Sverige liksom på företagsamheten i Sverige för att finansiera migrationen.

Lars Beckman, M

riksdagsledamot, Gävleborg