Debatt: Vi måste göra något åt mäns våld mot kvinnor ‒ för allas skull

Under lite drygt ett år har fyra kvinnor i Gästrikland mördats av en manlig anhörig. Det är fyra kvinnor som läggs till i den långa raden av kvinnor som mördats av en man de haft en relation till ‒ enligt den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet, Brå, dödades 22 kvinnor av närstående under 2018. Tidigare har den siffran legat på ungefär 14 per år.

Det dödliga våldet är den yttersta, fruktansvärda konsekvensen av våldet mot kvinnor. Men ofta långt innan de första slagen faller i en relation har mannen förminskat, tryckt ner och kränkt kvinnan. Han har kontrollerat och begränsat hennes vardag. Och från att från början kanske reagerat med chock och ilska, vänds ofta den misshandlade kvinnans reaktion mot henne själv; det är hon som gör fel, det är hon som inte älskar tillräckligt. Och det är oerhört svårt för en kvinna att lämna en destruktiv relation. Ofta tar det flera försök.

Det här är inget som bara “råkar” hända. Våldet är en konsekvens av de strukturer och normer som finns i vårt samhälle, av föreställningar av hur män och kvinnor ska vara.

Det finns en destruktiv maskulinitetsnorm som gör att män inte bara står för en förkrossande stor del av alla vålds- och sexualbrott, utan också mår dåligt och drabbas av psykisk ohälsa.

Det här behöver vi förändra – för allas skull.

Vi driver det här förändringsarbetet hela tiden, genom att ta emot kvinnor och barn som drabbas av mäns våld på Kvinnojouren Blåklockan i Gävle, och genom samtalskvällar där män får möjlighet att prata med andra män om de här frågorna i regi av den feministiska föreningen MÄN, till exempel.

Men i dag, den 25 november, är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och det är en dag då vi kan sätta extra fokus på de här frågorna.

Kvinnojouren Blåklockan gör det genom att anordna ett tyst fackeltåg och en manifestation där vi tänder ett ljus för varje ny kvinna som sökt sig till jouren under 2019 ‒ hittills är det 182 stycken. Och MÄN gör det genom att anordna föreläsning och samtal om just det här.

För det här behöver vi förändra, och vi behöver göra det vi alla tillsammans.

Gör det genom att delta i kväll eller genom att engagera dig i våra föreningar eller genom att prata med dina vänner och dina barn.

Kvinnojouren Blåklockan

genom Linda Öhrn

MÄN Gävle

genom Stefan Björling