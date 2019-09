Debatt: Vi oroar oss över den attityd som majoriteten har till företagarna

Under kommunfullmäktige den 23/9 lyfte vi Kristdemokrater igen upp frågan kring nuvarande uthyrningspolicy för Gasklockorna. Den nuvarande policy som inte är politiskt förankrad hanterar hur uthyrningen av lokaler i området Gasklockorna går till och vilka krav som ställs. I denna policy kan man bland annat se att all servering och all teknik i form av ljus och ljud ska hyras/köpas av kommunen med några få undantag. Detta ger alltså inte möjligheten för andra aktörer i catering- eller ljud/ljus branschen här i Gävle att ens tillåtas vara ett alternativ för de som skall hyra lokalerna.

Förutom att policyn påverkar möjligheterna för lokala entreprenörer som inte tillåts konkurrera får den också en negativ påverkan på det lokala föreningslivet som missar möjligheten till att få sponsring av till exempel restauranger eller ljud och ljus företag vid evenemang eller andra tillställningar. En policy som till synes går rakt motsatt riktning till Gävle kommuns näringslivsprogram och som försvårar för föreningslivet. Denna fråga i sig är inte en stor fråga för Gävle kommun men den är dock betydande för de som berörs. Därför lämnade vi Kristdemokrater in en motion om att revidera policyn.

Vi kristdemokrater oroas av den attityd som den rödgröna majoriteten har till föreningslivet. Föreningar och ideella organisationer behövs för att motverka ensamhet, segregation och social utsatthet. Civilsamhället behövs för att Gävle kommun ska växa även i engagemang och omsorg. Viljan hos de som styr kommunen måste vara att serva och underlätta för dessa organisationer.

Vad som också oroar oss kristdemokrater är den attityd som majoriteten har till företagarna. Det sjunkande förtroendet och rankingen i Svensk Näringslivs mätning av företagsklimat där vi hittar Gävle på plats 273 av 290 verkar inte vara en väckarklocka för den styrande majoriteten. Vi måste underlätta för företagandet i alla frågor där det berörs, ingen fråga är för liten. Fokus måste vara på bättre företagsklimat underlätta, företagandet och stötta näringslivet.

Jan Myléus

KD Kommunalråd i opposition