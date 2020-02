Debatt: Vi strävar inte bakåt utan framåt när det gäller vård- och omsorgsboende

PRO, SPF Seniorerna, SKPF och RPG lämnar i en debattartikel flera synpunkter på både verksamhet och politiska beslut för omvårdnadsnämnden och Välfärd Gävle. Vi vill med detta svar klargöra ett antal saker för att vi även framöver ska kunna ha konstruktiva dialoger i olika sammanhang.

När det gäller en påstådd stängning av platser blev tyvärr rapporteringen i Gefle Dagblad inte korrekt, och en rättelse har publicerats. Gävle kommun stänger inga platser, utan kommer att utöka antalet, helt enligt plan. Men vi kan inte ha en överkapacitet, vilket vi tror de flesta håller med om. Överkapacitet kostar pengar, som vi behöver till andra insatser, bland annat till våra äldre invånare.

Den framtida verksamheten kommer under 2020 att utredas på uppdrag av Omvårdnadsnämnden, eftersom vi vet att vi utifrån befolkningsutvecklingen, kommunernas och regionernas ekonomiska utmaningar samt den allmänna samhällsutvecklingen (bland annat den tekniska) måste utveckla våra insatser till äldre. I det ligger att se över behovet av vård- och omsorgsboenden, en utvecklad hemtjänst, förebyggandearbete, trygghetsboenden med mera. Det är ett viktigt arbete som vi kommer bjuda in till dialog kring under året.

Vad gäller begreppet ”plats”: Begreppet har att göra med att vi behöver följa nuläge och bedöma behovet av hur många som behöver ett vård- och omsorgsboende. Att i stället använda begreppet ”lägenhet” säger ingenting om behovet på individnivå. Precis som i övriga samhället så kan man även på vård-och omsorgsboende bo tillsammans i en lägenhet eller vara ensamboende vilket gör att lägenhetsbegreppet inte fungerar i sammanhanget.Självklart behövs det lägenheter i framtiden, men ska vi kunna göra bedömningar behöver vi ha koll på antalet personer.

Ingen i vår organisation strävar bakåt, utan framåt. Framtidens vård- och omsorgsboenden måste, tillsammans med andra insatser som vi har i dag och de vi behöver förbättra och utveckla, utgå ifrån individens behov. Det står inte i motsats till att vi bedömer behovet av plats. Vi kommer bland annat i kommunala pensionärsrådet att fortsätta samtala kring detta med organisationerna, och ser fram emot de samtalen.

Vänligen

Elisabeth Carlson Cederholm, C

ordförande omvårdnadsnämnden, Gävle kommun

Magnus Höijer

sektorchef Välfärd Gävle, Gävle kommun