Debatt: Vi tar ansvar, vi pratar inte bara om det

Replik till Kerstin Almén: Jag kan väl passa på att uppmärksamma alla medborgare om hur processen i styrgruppen för skolhusplanen gick till. Vi moderater kom med flera förslag och alternativ under arbetets gång och som också utreddes.

Det sista mötet med styrgruppen var 19/8 och då förväntade vi oss en diskussion i styrgruppen om de olika förslagen/alternativen som lyfts fram och även utretts.

Dessvärre hade majoritetspartierna S, C & L redan bestämt sig för hur styrgruppens förslag skulle se ut och de hade även spelat in en informationsfilm. Det hade så klart varit mer klädsamt om vi haft en diskussion om de olika förslagen/alternativen, men det blir tydligare att Socialdemokraterna i Sandviken har en annan syn på demokrati och utgår ifrån att alla ska tycka som de. Förslaget från styrgruppen blev ett förslag från S, C & L.

Det är glädjande att Socialdemokraterna nu vill ta ansvar och skapa en skola i toppklass, frågan är varför den inte redan är det. Socialdemokraterna har ju styrt kommunen i över 100 år.

Att vara folkvald politiker är att vara alla medborgares röst och förlängda arm. Nu är det hög tid att lägga örat mot marken och lyssna in hur detta förslag som ni i majoriteten har lagt.

Moderaterna i Sandviken och garanterat många fler hoppas nu att ni lyssnar in, anammar "vi gör varandra bättre" och lägger sedan fram ett nytt förslag efter remisstiden som inte bygger på majoritetens i styrgruppen förslag om centraliserade "skolstäder".

Jonny Bratberg, M

oppositionsråd