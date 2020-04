Debatt: Vi tar parti för vården och folket – viktigt att ta coronaviruset på allvar

Nu måste vi gemensamt hantera denna coronapandemi och det krävs att vi som politiker ser och hör vårdpersonalens och befolkningens behov i denna svåra tid. Det behövs ett tydligt politisk ledarskap.

Många fler kommer bli smittade av corona och de flesta endast lindrigt sjuka medans några kommer behöva intensivvård. Region Gävleborg har då jag skriver detta redan 5 st som avlidit i coronapandemin och det är tragiskt.

Sjukvårdspartiet vill se att vi ger vårdpersonalen den skyddsutrustning som personalen vill ha för att känna sig trygg med att arbeta med corona smittade patienter.

Sjukvårdspartiet vill se tydligare beslut från regering och riksdag för att få detta coronavirus under kontroll. Flera av våra grannländer har satt hela sitt land i karantän och där har politiken visat på att man vågar ta beslut.

Ett virus lever vidare så länge folk kan mötas och sprida viruset vidare.

Om man i en pandemi begränsar folks rörlighet tydligt så minskar ju virusets möjlighet att sprida sig, vi har ju sett hur det gick i Italien där man i de italienska alperna fick en spridning av corona som var enorm.

Vi har sett i nya undersökningar att munskydd hindrar viruset från att spridas och då borde ju all vårdpersonal som vårdar våra gamla under denna pandemi naturligtvis ha munskydd.

Vi ser runt om i landet att corona smittan tar sig in på boendena och detta via personal el besökande och sedan sprider sig smittan mellan de gamla och det var ju just dessa som vi skulle skydda från att bli smittade.

En metod är att man vid smitta flyttar den smittade tillfälligt till en egen avdelning med egen personal så att de andra som bor där inte blir smittade.

Här kan kommuner gå ihop och gemensamt ha en ”smittskyddsavdelning” Där man kan vårda den gamle utan risk för att de andra på boendet blir smittade men det kräver ju att kommunerna samarbetar på ett nytt sätt tillsammans med Region Gävleborg. Vi vet sedan många år när vinterkräksjukan härjar att den smittar snabbt mellan de som bor där. Denna avdelning måste ju då även kunna hantera tex demenssjuka. Detta kan vara en väg att prova det blir samma metod som på sjukhusens infektionsavdelning där man har särskild personal som inte är i kontakt med andra patienter utan bara tar hand om de som blivit smittade.

Sjukvårdspartiet kan se att brister av beredskapslager av skyddsutrustning drabbar sjukvården hårt, det är ett gemensamt ansvar mot vår personal och befolkning. Vår region har ingen beredskap för en pandemi utan vi får dag för dag och vecka för vecka jaga utrustning och lägga stora resurser på att lösa problem med leveranser som inte kommer. Vid en pandemi måste man enkelt kunna ta till åtgärder för att ge befolkningen den vård och skydd som behövs.

Vi ska lyssna på våra myndigheter som går ut med uppmaningar. Sedan ser vi att befolkningen inte tar detta på allvar, de reser i alla fall, de går ut och äter och man tänker inte på hur detta virus sprids. Andra länder är det total karantän under denna pandemi.

Såg ett inslag på nyheterna där folk satt ute på restauranger och man satt mycket tätt och ingen verkade ta detta på allvar. Tänk på att det är ett virus som vårdpersonalen utsätter sina liv för att ge oss vård om vi blir smittade. Bristen på skyddsutrustning till vårdpersonalen och bristen på vårdplatser gör att vi alla måste tänka om vi måste tänka på att det är allvar!

Stanna hemma om du är sjuk, skydda dig själv och andra ta paus från att träffa folk i onödan.

Sjukvårdspartiet har en tydlig politik där vi vill ha mer resurser till sjukvården och en minskad administration i Region Gävleborg.

Sjukvårdspartiet vill ge vårt fulla stöd till alla er som jobbar i vården i denna pandemi, era insatser är så värdefulla! Till alla medborgare: Följ de anvisningar som ges, det är viktigt att ta coronaviruset på allvar!

Henrik Olofsson

sjukvårdspartiet Gävleborg