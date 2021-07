Debatt: Vind och sol ersätter Sveriges kärnkraft

Replik till Evelyn Schreibers ledare "Det räcker inte med vindkraft för att rädda klimatet"

På ledarplats i länets tidningar 30/6 skriver Evelyn Schreiber att kärnkraft behövs för att vi skall klara det framtida behovet av el och för att vi skall nå klimatmålen.

Hon hänvisar till en trettioårig brasiliansk supermodell och influenser Isabelle Boemeke som nu också lanseras som klimataktivist på sina sociala medier. Enligt Schreiber går Sverige som nu avvecklar sin kärnkraft oklokt motsatt väg.

1980 klubbade riksdagen beslut om avveckling av våra dåvarande tolv reaktorer till 2010. I dag 40 år senare har vi fortfarande sex reaktorer i drift. Ett nytt beslut gäller om avveckling till 2040. Politiker som talar om snabbavveckling måste alltså påminnas om att avvecklingen faktiskt går med snigelfart.

Jämför med Tyskland som är Europas största industriland! 2011 efter Fukushimahaveriet beslöt man att avveckla all kärnkraft. Man stängde omgående åtta av sina dåvarande 17 reaktorer och resten avvecklas under tuo år. 2022 stänger man den sista reaktorn. Samtidigt avvecklas kolkraften och man ersätter med snabb utbyggnad av vind och solkraft. Naturgas som ger betydligt lägre CO2 utsläpp än kol används under en övergångsperiod.

Vindkraften i Sverige byggs nu ut med rekordfart. 2023 kommer elproduktionen från vinden vara lika stor som kärnkraftsproduktionen - cirka 40 Twh. Att bygga vindkraft går snabbt och ger oss väsentligt lägre elpriser. Jämför med Finland som kämpar med kärnkraftverket i Oikioluto sedan 20 år tillbaka och ännu inte tagits i drift. Byggtiden är fördubblad och kostnaden tredubblad mot beräknat - idag 90 miljarder! Elproduktionen blir endast 12 Twh.

Med alla led från brytning av uranmalm, anrikning av uranet och uranisotoperna till slutförvar av det högradioaktiva avfallet i 100 000 år blir kostnaden för kärnkraft oundvikligen mycket hög. I händelse av haveri blir kostnaderna oöverstigliga. Fukushima haveriet beräknas ge Japan en nota på ofattbara 600 miljarder dollar.

Den som värnar medborgarnas skattepengar, liv och hälsa borde tänka efter och tänka om. Sverige har en mycket lång kust med gynnsamma lägen för havsbaserad vindkraft. Här finns potential för snabb utbyggnad till 90 Twh.

Kärnkraften kan alltså avvecklas och det blir el över till det förväntade ökade elbehovet i industrin då vi börjar tillverka stål utan kol. Tvärtemot vad Schreiber skriver finns också teknik för att vid överproduktion av vindel lagra energi som vätgas eller i batterier för att användas under dagar med mindre vind. Vattenkraften fungerar också bra som reglerkraft. Schreiber tror inte att Gävleborg har möjlighet att väsentligen bidra till elförsörjningen med vindkraft.

Då får vi påminna om föreslagna stora vindkraftparken till havs vid Gretas klackar. Den beräknas ge nästan 8 Tvh och därmed kan vi bidra med stängning av en reaktor i Forsmark. Vad gäller den elktrifierade vägtrafiken kan det lösas med solel från våra tak på bostäder, sjukhus, skolor etc. Många tak i perfekt söderläge väntar på att kläs med solpaneler.

Ann-Britt Lindmark-Lagerwall

energiintresserad miljöpartimedlem

Ulla G.Jonsson

ordförande. Miljöpartiet Hudiksvall/Nordanstig

Daniel Ekblom

sekreterare Miljöpartiet Hudiksvall/Nordanstig