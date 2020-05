Debatt: Visst går det att förena vindkraft till havs med turism och småskaligt fiske

Det har uppkommit en märklig situation när det gäller vindkraften utanför Gävle. Efter flera år av samråd och positiv anda från S, V, MP, C och Naturskyddsföreningen riskerar nu hela satsningen att stoppas. Om Liberalerna och Vänsterpartiet röstar för ett veto så faller hela projektet.

Det talas om att vindkraften hotar kustfisket. Vi har krävt åtgärder under själva byggtiden då det kan finnas negativ påverkan. Sedan innebär satsningen skydd mot trålning vilket skulle ha en positiv effekt på både fiskbestånd och för ett kustnära, småskaligt fiske. Låt oss i stället jobba tillsammans emot de stora trålarna från Västkusten som tar upp 99 procent av strömmingen i Östersjön!

Opinionen mot Utposten 1 från ett antal stugägare och kustbor har en tydlig agenda: Gärna vindkraft bara vi slipper se den. Det kallas Not in my back yard (NIMBY) (Inte på min bakgård) och är ett känt fenomen runtom i världen.

Naturskyddsföreningen anser inte att några individer ska få hindra en viktig investering i förnybar energi. Kraftverken kan lika väl ses som en attraktiv och positiv utsikt för boende och turister som vill vara del i omställningen till en hållbar framtid utan kol, olja och radioaktivt avfall!

Vindkraft till havs är mycket viktigt för att klara de svenska klimatmålen. Vindparkerna i Gävlebukten är också ett viktigt steg för att bygga ut förnyelsebar energi längs Sveriges långa kust. Denna ganska begränsade vindkraftspark ska dessutom ge sex-åtta miljoner kronor i utvecklingspengar till Norrsundet varje år, Om den stoppas nu är vi oroliga att det blir ett negativt trendbrott med konsekvenser för Norrsundet, för Gävle och för hela Sverige.

Vänsterpartiet har talat om att de är positiva till de andra vindparkerna som planeras. Det är olyckligt, för där finns inte ens någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Om alla vindparkerna byggs blir det sammantaget en mer omfattande påverkan på Bottenhavet och fisket. Vi i Naturskyddsföreningen har avvaktat att ta ställning till övriga parker i väntan på MKB där.

Frågan på måndag är inte sista ordet utan handlar om miljödomstolen ska få säga sitt om den begränsade vindkraftsparken Utposten 1. Vi hoppas Liberalerna, Vänsterpartiet och alla andra miljöintresserade i fullmäktige undviker att blockera detta.

Lars Igeland

Per Olof Erickson

aktiva i Naturskyddsföreningen