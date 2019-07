Debatt: Låt oss inte förstöra den fina kuststräcka som Jungfrukusten har

Låt oss inte förstöra den fina kuststräcka som Jungfrukusten har, skapa istället möjligheter för fler att få ta del av vår fina skärgård.

Under våren 2019 har den ekonomiska föreningen Jungfrukustens styrelse fått propåer om den stora vindkraftspark som företag har lämnat in ansökan om att få uppföra. 2019 fyller den ideella ekonomiska föreningen Jungfrukusten 20 år, och startades just av anledningen till att skapa fler möjligheter för folk att uppleva vår fina kuststräcka, oavsett om man bor här permanent, är näringsidkare eller kommer som besökare. Och det är just till det orörda, soliga och med historiskt intressanta upplevelser man söker sig, liksom till havet, skogen och bergens font i fjärran. Dessa vindkraftverk motverkar turismen.

Den vindkraftpark som ansökan gäller är för 40 vindkraftverk, 325 meter höga, som Eiffeltornet och med vingspan på 220 meter. De är planerade att vara belägna i havet utefter Gävles kust, norr om Iggön. Det har också kommit till vår kännedom att det är utländska företag som både ska uppföra dessa med utländsk arbetskraft, ock att producerad el sedan ska distribueras vidare utomlands. I planerna finns även avsikten att lämna kvar fundamenten i havet efter de 20-30 år som vindkraftverken har varit i tjänst. Någon återställande av miljön kommer alltså inte att genomföras.

För oss i styrelsen för föreningen Jungfrukusten så ställer vi oss emot att man stryper tillgången till en stor del av skärgården, då man inte får vistas under eller runt omkring en vindkraftpark, vilket man säkert inte heller önskar om man kommer med båt. Från land kommer de också bli dominerande mot den fria horisonten.

Naturligtvis är vi för en bättre miljö och då även för förnybara bränslen, men inte på bekostnad av annan miljö, nämligen vår närmiljö. Vi vet att det redan finns en mindre liknande vindkraftpark, utanför Köpenhamn, i Öresund där det inte ligger i närheten av bostadsbebyggelse eller rekreationsområde. I Sverige har man inte byggt ett så stort vindkraftsparksområde tidigare. I Los Angeles i USA har man byggt liknande vindkraftparker utefter bergsluttningar utmed motorvägen, där det varken finns utsikt, rekreationsområden eller bebyggelse. För oss är det även prioriterat att man skapar förutsättningar för innevånarna att leva och verka inom regionen, vilket vi inte tror att detta projekt kommer att medföra.

Vi måste värna om våra näringsidkare och besökare för att främja turismen. Vi önskar att Gävle kommun använder sin kommunala vetorätt, att man noga går igenom underlagen innan beslut om vindkraftparken tas och att man beräknar vilka intäkter som kommer regionen tillgodo. Det bästa vore att skapa förnybar energi på ett annat sätt som förstör omgivningarna mindre och att man då även tar fram ett avtal där region Gävleborg får en ersättning per producerad kilowattimme, liknande den bypeng som andra vindkraftverk inom region Gävleborg har.

Styrelsen för Jungfrukusten, ekonomisk förening

Hudiksvall 3 juli 2019