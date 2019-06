Debatt: Vad händer om Nettbuss inte väljer att köpa biogas från Ekogas AB?

Den 27 maj beslutade kommunfullmäktige att bevilja Ekogas AB ett aktieägartillskott på 40 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Bolaget hänger upp hela sin framtid på att Nettbuss AB, som vunnit Region Gävleborgs upphandling rörande stadsbusstrafiken, ska köpa biogas till sina bussar från Ekogas AB.

Det kan inte finnas något tvång i upphandlingen för Nettbuss att köpa gas från Ekogas AB, trots att det i upphandlings dokument fanns ett förslag på leveransavtal av biogas från Ekogas – och för att krydda det hela och låsa in Nettbuss som kund har Ekogas erbjudit sig att bygga en tankningsstation vid bussdepån utan att ta betalt – det är vi medborgare som betalar denna tankstation.

Vad händer om Nettbuss inte väljer att köpa biogas från Ekogas AB utan väljer att köpa gas från en annan leverantör för ett lägre pris, som Nettbuss antagligen gör i Lund.

Hur ska Ekogas AB få avsättning för sin produkt, eller ska de bara elda upp den som de gjort hittills? Tror majoritetens politiker att Nettbuss verkligen skriver på ett tio-årigt leveransavtal som innebär att de inte kan utnyttja fordonsteknologins framsteg på tio år.

I dag satsar fordonsindustrin 3 000 miljarder, tre gånger den svenska statsbudgeten, på forskning och utveckling av elfordon – Gävle satsar på biogasbussar, Sandviken satsar på vätgasfordon. Vätgasen används för att med hjälp av bränsleceller generera el för drift av bussarna.

Att antalet gasdrivna fordon på den svenska marknaden minskar gör att utsikterna för en växande fordonsgasmarknad går om intet.

Andra tankar man kan ha kring satsningen på Ekogas AB med kommunala pengar är att enligt paragrag 7 kommunallagen får inte kommunen driva näringsverksamhet i vinstsyfte – samtidigt som det i materialet vi fått som beslutsunderlag står att det ovillkorade aktieägartillskottet ska betalas tillbaka via framtida utdelningar av vinst – hur hänger det ihop?

Ska Gävle kommun med skattepengar försöka styra marknaden av drivmedel? Är det kommunal kärnverksamhet?

Ekogas AB har helt klart påverkat Region Gävleborgs upphandling av stadsbusstrafiken så att de kan kringgå en offentlig och konkurrensutsatt upphandling av drivmedel för stadsbusstrafiken – är det så en kommun som vill hamna bland de 100 främsta i Svenskt Näringslivs ranking bör uppträda, eller viftar den nya majoriteten bort det som en bagatell?

Visste ni att bränslekostnaden för en biogasbuss är cirka 47 kronor per mil medan motsvarande kostnad för en eldriven buss är 17 kronor per mil. För personbilar kostar det cirka två kronor per mil, med gas som bränsle cirka åtta kronor.

Att vi som kommun tvingar Nettbuss att använda ett nästan tre gånger så dyrt bränsle drabbar oss medborgare som ska betala för kollektivtrafiken i kommunen. Är det så enkelt att det finns prestige i frågan och att S, C, L och MP inte ser, eller inte vill se alternativa användningsområden för vårt matavfall och anläggningen i Forsbacka.

Gävle kommun skulle kunna göra som flera andra kommuner i landet gör, nämligen använda biogasen för att generera el genom att bygga ut anläggningen i Forsbacka med en gasturbin och en ångturbin. Det är vad E.ON gör i Högbytorp vid Upplands-Bro. Förutom el så ska det även produceras fjärrvärme vid Högbytorp.

Förslaget mottogs av nuvarande ordförande i Ekogas AB med svar att de får mer betalt per kilowattimme om de säljer det som biogas till fordon. Sedan att verkningsgraden på elfordon vida överstiger gasfordon bryr man sig inte om, gäller svaret även nu när marknaden för biogasfordon minskar och efterfrågan på stabil el ökar?

Pekka Seitola, M

ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och egenföretagare