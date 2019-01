Lars Beckman, M: Jag sa till väljarna att man kunde lita på C och L – tyvärr hade jag fel

Svar till Anders W Jonsson, C: Anders W Jonsson försvarar helt förväntat att Centerpartiet och Liberalerna har bytt block i rikspolitiken – och i Gävle. Han gör sig även till talesperson för Socialdemokraterna i Gävleborg i samma artikel, skriver Lars Beckman, M.

Man ska kalla en spade för en spade. I och med att Centerpartiet och Liberalerna har bytt block och gått från att vara en del av den borgerliga alliansen till att bli stödpartier till Socialdemokraterna har alliansen på nationell nivå upphört. Det har konstaterats av såväl Moderaternas partiledning som Kristdemokraternas.

Anledningen till att vi inte har en M-ledd borgerlig regering som hade fört en politik i alliansens anda är att Centerpartiet och Liberalerna aktivt har röstat nej till en borgerlig statsminister. Det är ett historiskt svek mot den stora breda borgerligheten i Sverige.

Det sägs att man gör det för att man inte vill ge vissa partier inflytande i svensk politik men i och med det så har man i stället gett samma ytterlighetspartier 100 procents inflytande på regeringsbildningen. Det är också att spela Socialdemokraterna rätt i händerna.

S och MP gjorde ett uselt valresultat och väljarna röstade för ett maktskifte. C och L lovade väljarna om och om igen att man skulle stödja en borgerlig M ledd regering.

Centerpartiets partiledare gav ett så starkt löfte att hon till och med lovade att hellre äta upp sin högra sko än att bli stödparti till Socialdemokraterna. Det är fullt möjligt att det var många borgerliga väljare som trodde på det löftet.

Riksmedia visade stort intresse för det allianstyre som tillträdde för några år sedan i Gävle. Man kallade det Gävlemodellen. Riksmedias utgångspunkt var att alliansen i Gävle skulle samarbeta med ett ytterlighetsparti och i takt med att alliansen visade att man kunde styra kommunen utan inflytande från andra partier än de utpekade så upphörde också riksmedias intresse. När man fällde alliansens budget med s så blev det inte ens notis.

Ett år före valet hade M cirka 15 procent i opinionen och C hade cirka 13 procent. Valresultatet blev att M gick upp kraftigt och att C backade från det opinionsläget. Min poäng är att man alltid kan hitta på ursäkter till varför man inte vill ha makten. Där är socialdemokraterna betydligt mer principfasta. De tar makten och behållen den om man kan i rikspolitiken.

Alliansen har alltså upphört i rikspolitiken i och med C och L blockbyte från borgerligheten till att bli socialdemokratiskt stödpartier. Att Anders W Jonsson försvarar det är fullt naturligt men jag är inte säker på att de allmänborgerliga väljarna som vet att Sverige skulle kunna ha en borgerlig regering i stället för en socialistisk är lika imponerade. Det får framtiden utvisa.

Moderaternas uppgift blir nu att vara en tydlig borgerlig opposition tillsammans med vännerna i KD. Vi ska samla borgerligheten och visa på skillnaden mellan en socialistisk politik och en frihetlig borgerlig politik.

Centerpartiet har en god tradition av att vara nära Socialdemokraterna från tid till annan och hur den politiska kartan kommer att se ut efter valet 2022 vet naturligtvis varken jag eller Anders W Jonsson. C kom tillbaka till borgerligheten när Maud Olofsson blev partiledare och man skapade alliansen som ett tydligt borgerligt alternativ till socialdemokraterna.

Att C under tiden som stödparti till S under Olof Johanssons tid som partiledare inte hade några större framgångar i opinionen kan självklart ha spelat in på den tiden men det är ju Anders W Jonsson mer insatt i.

För egen del kampanjade jag hela 2018 inför valet för att vi skulle få en frihetlig borgerlig regering och i alla sammanhang sa jag till tveksamma M-väljare att man kunde lita på att C och L inte skulle byta block.

Tyvärr hade jag fel och de som var tveksamma fick rätt. Nu är politiken tydlig iaf. C, MP, V, S och L är Stefan Löfvens regeringsunderlag och i och med det så får även de partierna gemensamt bära ansvaret för Sveriges samhällsproblem.

Lars Beckman, M

riksdagsledamot Gävleborg

