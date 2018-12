I Gävle är bristen av förskollärare tillsammans med bristen av lokaler för att möjliggöra en minskning av barngruppernas storlek en utmaning vi kommer att behöva lösa gemensamt med andra.

Gävle kommun står inför investeringar inom skolan på 1,8 miljarder de kommande åren och möjligheten att fristående skolhuvudmän skulle ges förutsättningar att bygga förskolor i Gävle skulle vara önskvärt i sammanhanget. Detta om kommunen inte bara ska bygga förskolor den kommande tioårsperioden.

Jag delar absolut debattörernas uppfattning om förskolans viktiga roll i att lägga grunden för ett framtida samhälle. Min bestämda uppfattning är att Gävles förskolor håller en mycket hög kvalité.

Vår organisation med förskoleområden ger förutsättningar för att arbeta med likvärdigheten. Förskolecheferna träffas regelbundet och för dialog om förutsättningarna för likvärdighet. Det leder bland annat till gemensamma satsningar som kompetensutveckling för alla pedagoger.

En av dessa satsningar görs utifrån den nya läroplanen. Tidigare har en flerårig kompetensutvecklingsinsats om ledarskap genomförts för både chefer och pedagoger i förskolan.

Enligt tidigare tillsyn som gjorts av Skolinspektionen (huvudmannanivå) har förskolan fått goda omdömen vad gäller kvalitet och utveckling. Resultatet från Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare i förskolan visar att Gävle kommuns resultat ligger nära rikets resultat.

Vårdnadshavarnas svar på de enkätundersökningar vi genomför visar att förskolan får höga betyg på de flesta områden. Ett utvecklingsområde som kommit upp vid tidigare års enkäter är önskemål om förbättrad information via den dagliga kontakten med förskolan och via utvecklingssamtal.

Skolinspektionens enkät visar att 89 procent instämmer helt och hållet eller instämmer ganska bra på frågan "Jag upplever att jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro på förskolan".

Gävles kommunala förskolor har idag en betydligt högre andel legitimerade förskollärare än i riket – 55 procent jämfört med rikets 43 procent (senaste mätningen). Det innebär att vi också kan börja se över vilka arbetsuppgifter som kräver specifik utbildning och vilka som kan utföras av andra.

På så sätt kan vi tydliggöra uppdrag, avlasta befintliga yrkesgrupper och skapa en bättre arbetsmiljö. Det är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är också anledningen till att vi ska arbeta för attraktiva och jämställda medarbetarerbjudanden.

I läroplanen anges inte någon siffra för vad som är en lämplig gruppstorlek däremot har Skolverket tagit fram nationella riktmärken. Målet för barngruppernas storlek i Gävle kommuns förskola är därför de nationella riktmärkena och arbetet för att minska barngruppernas storlek kommer att ske genom både kraftigt utbyggd förskoleverksamhet och anställning av mer personal. Andra vuxenresurser kan med fördel anställas i förskolan för att underlätta pedagogernas arbete.

I Gävle kommuns förskolor räknar vi antal barn per årsarbetare. Enligt Skolverkets statistik över personaltäthet i Gävle från 2017 är antal barn per årsarbetare, på förskolor i kommunal regi, 5,6. För riket ligger personaltätheten på 5,1 barn per årsarbetare. Vi har en liten bit kvar innan vi ligger i nivå med riket.

Min ambition är att vi tillsammans i den nya majoriteten, som ni ju är en del av, kommer att arbeta för att ge de bästa förutsättningar för att skolan ska få den framträdande roll den behöver ha i en stad som Gävle. En stad som vill växa, både på individnivå, för att stärka vår viktiga personal men också för att ge våra förskolebarn den trygga grund vi vill att de ska stå på.

Evelyn Klöverstedt, L

ordförande utbildningsnämnden Gävle

