Sverige måste sluta curla kriminella – slopa straff- och åldersrabatten

Sveriges rättsväsende är alldeles för mesigt. Inte nog med att straffen för vålds- och sexualbrott är alldeles för låga den brottsling som döms för flera brott får samtidigt rabatt. Likt en mängdrabatt i en klädbutik där man går in och köper tre par strumpor, men behöver bara betala för två par. Det är oerhört provocerande att de som begår många brott curlas av rättssamhället i stället för att låsas in så länge som de faktiskt förtjänar, skriver Fanny Hammarberg, MUF Gävle.

Kriminaliteten ökar i Sverige. Socialdemokraterna har misskött tryggheten för Sveriges medborgare under den gångna mandatperioden. Enligt undersökningar från till exempel NTU (Nationella trygghetsundersökningen) så ökar otryggheten kraftigt.

Skräcksiffror som att var tionde kvinna inte vågar gå utomhus i mörkret i sitt eget bostadsområde borde ha varit en väckarklocka för Löfven. Men i stället går det att nu konstatera att Sverige har, efter fyra år av socialdemokratiskt styre, färre poliser än på tio år. Visst kan man utöka antalet platser på utbildningarna, men om platserna står tomma spelar antalet ingen roll.

Om en gängkriminell genomför fem våldsamma personrån är det rimligt att varje offer får den upprättelse som de förtjänar, inte att straffet för respektive rån minskar. Bara för att brottslingen döms vid ett tillfälle bör inte straffet bli kortare än om varje domslut togs var för sig. Längden på straffet kanske inte avskräcker gärningsmannenvmen ger en tydlig signal till offret att samhället tar detta på största allvar.

Det finns även något som kallas åldersrabatt. Det går ut på att mellan åldrarna 15-20 år får man ett lägre straff än vad den som är ett år äldre skulle fått. Så fort man blir 18 år anses man som vuxen enligt lag, därför borde den som är över 18 år kunna ta konsekvenserna av sina handlingar som en vuxen.

Är man gammal nog att kasta sten mot blåsljuspersonal är man också gammal nog att sitta i fängelse.

Åldersrabatten gör mer skada än nytta. Den gör att allt fler unga tvingas begå brott, framförallt inom gängkriminaliteten eftersom de får ett mildare straff än de äldre.

Till och med unga som redan får hjälp av samhället via exempelvis behandlingshem, utsätts för kriminella gäng som hämtar dem för att begå nya brott då ungdomarna redan finns i socialtjänstens rullor och kommer inte att dömas för fler brott. Detta betyder att unga personer vävs hårdare in i kriminalitet, ofta under hot och våld.

Många använder sig av motargumentet ”det ska vara en skillnad på straffen mellan brotten” att om en person rånar en kiosk men sedan stöter på oväntade problem, så som att personen ser en polis och slår ned den (våld mot tjänsteman) och där efter stjäl en bil för att ta sig där ifrån.

Ett oplanerat rån kan i slutändan dragit på sig så många följdhandlingar så att påföljden börjar på att vara i samma nivå som mord. Då menar man att det ska vara skillnad på ett planerat, kallblodigt mord och ett oplanerat kioskrån. Det är dock helt fel väg att gå, eftersom det då inte finns något större hinder för kriminella att begå flera brott samtidigt.

Straff- och åldersrabatten bör omgående slopas, om inte annat för ungdomars skull.

Fanny Hammarberg

ordförande Moderata ungdomsförbundet Gävle