Den eviga duellen – här är alla matcherna mellan SIF och GIF

46 gånger har Sandvikens IF och Gefle IF mötts i derbyn.

SIF vann de senaste två matcherna 2019, när det alltså var 33 år sedan klubbarna möttes förra gången.

I fjol blev det oavgjort i båda derbyna. Totalt har SIF 22 segrar, Gefle IF tolv segrar och tolv matcher har slutat oavgjort.