Den jobbiga frågan: Hade du varit en medlöpare?

Alla har nog, eller borde ha, undrat över hur de hade agerat om de bott i Nazityskland på 1930-talet.

Statistiskt sett hade du nog varken varit SS-soldat eller den ensamma mannen på bilden som står med armarna korsade när människorna omkring honom heilar. De flesta som levde i dessa länder var, med Géraldine Schwarzs benämning, medlöpare. De stod inte vid gaskamrarna i förintelselägren, men de såg godsvagnarna med judar fara iväg utan att höja rösten och de kanske till och med profiterade på att mista en konkurrent.

En som profiterade var Géraldine Schwarzs egen farfar, som var medlem i partiet och billigt kunde köpa ett judiskt ägt företag under 1930-talet. Essän ”Medlöparna – en berättelse om Europas glömska” utgår från Géraldine Schwarzs familjehistoria. På faderns sida alltså tyska medlöpare, på moderns sida en fransk morfar som var gendarm under kollaboratörregimen i Vichy.

Som mest konkret blev medlöparens val i Mannheim i oktober 1940, när runt 2 000 judar fördes bort som ett slags test från Hitler-regimen, en provokation för att se hur medborgarna skulle reagera. Hade människor höjt sina röster i protest av åsynen av bortförda grannar hade han kanske tvekat inför utplåningen av miljontals människor, men proteströsterna dränktes i medlöparnas öronbedövande tystnad.

Géraldine Schwarz visar på faran med att bara skylla förbrytelserna under Andra världskriget och tiden som föregick det på ledare som duperade folket och ockupanter.

Géraldine Schwarz skriver också om tystnaden efter kriget. I dag har Tyskland gjort upp med landets skuld, men många år efter kriget såg de sig själva som offer. Den blodiga jorden föstes över gravarna, som om ingenting hänt, och högt uppsatta personer under nazisternas regim kunde få nya ledande positioner. I Östtyskland negligerades det bruna arvet då kommunismen sågs som en fullgod vaccination mot sådana tendenser.

Först med den generation som Géraldine Schwarzs föräldrar, födda under kriget, tillhörde kunde inte bara de värsta förbrytarna utan även medlöperiet dras ut i ljuset.

Fascismen grasserade i flertalet europeiska länder under denna era, men långtifrån alla har grävt så djupt som tyskarna. I Österrike ses landet som ett offer under kriget, ockuperat, och det kan anses som korrekt för landet Österrike som upphörde att existera, men det frikänner inte de människor som levde i nuvarande Österrike och som välkomnade anslutningen till Hitlers rike. Även i Italien och Frankrike har uppgörelsen med det förflutna varit ytlig.

Géraldine Schwarz visar på faran med att bara skylla förbrytelserna under Andra världskriget och tiden som föregick det på ledare som duperade folket och på ockupanter.

Delen i boken som gör upp med far- och morföräldrarnas roll under kriget är bokens starkaste. Avslutningen, där Géraldine Schwarz skildrar dagens politiska klimat på den europeiska kontinenten, är förvisso även den intressant men har kunnat läsas på flera andra håll under de senaste åren. Bokens känslomässiga centrum är ändå familjehistorien och hur författaren tvingas förhålla sig till den.

Häpnar man över att högerextremismen återigen slagit klorna i stora delar av befolkningen i europeiska länder som borde ha lärt sig sin läxa, gör ”Medlöparna” denna utveckling mer begriplig. Värderingarna som skapade och lyfte fram Hitler har aldrig ryckts upp med rötterna.

*

LITTERATUR

Géraldine Schwarz

"Medlöparna – en berättelse om Europas glömska"

Översättning: Jan Stolpe

(Albert Bonniers förlag)