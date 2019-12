Depression, utbrändhet och mörker – Muhrén berättar om den långa vägen tillbaka: "Var värre ställt än vad jag själv trodde"

Magnus Muhrén sitter med händerna flätade i varandra. Blicken är lugn och stadig, men på insidan bubblar både nervositet och förväntan på samma gång. Han bär en svart collegetröja, prydd av AIK-emblemet. För det är alltså där, i Solna, som den stora ikonen nu väljer att göra en omstart som assisterande tränare till Andreas Bergwall.

På Bergshamra IP ligger hans nästa utmaning i en redan strålande bandykarriär. Och på ett sätt blir det kanske ändå den mest speciella utmaningen så här långt. Med tanke på hur hans liv har sett ut senaste två åren, vill säga. Med tanke på hur han har mått, vilket mörker han har tagit sig igenom.

För Bandypuls berättar en av svensk bandys största genom tiderna nu om den tuffa tiden. Om utbrändheten, utmattningssyndromet. Han gör det sakligt, ärligt och från hjärtat. Och inte minst självreflekterande. Han vill aldrig tillbaka dit han har varit.

– Det har stundtals varit ett stort mörker. Det har varit väldigt tufft och det har varit väldigt mycket upp och ner, stundtals har jag känt att jag har varit på gång men det har alltid varit för tidigt. Men det har lättat och senaste månaderna har det känts bättre.

Han beskriver vägen tillbaka som ett långsamt tuggande, med många rejäla motgångar och bakslag längs vägen.

– Det har hänt gång på gång, framför allt tyckte jag att jag var på gång i våras. Men av anledningar som jag kanske inte vill gå in på här så slog det bara om och blev väldigt, väldigt dåligt igen.

Vi börjar med att backa bandet en aning. För det har snart gått två år sedan Sandviken förlorade SM-finalen mot Edsbyn på Studenternas i Uppsala. Det var våren 2018 och vägen fram till finalen, och inte minst efterspelet, kom att handla om så mycket mer än bara bandy för Magnus Muhrén.

Nästan direkt efter slutsignalen slog bomben ner, när han själv berättade att han mådde fruktansvärt dåligt och att han skulle bli sjukskriven. Där och då hade han dock inte själv någon aning om vilken resa han precis hade gett sig in på.

– När jag blev sjukskriven så sa jag bara till Arne, som jag hade kontakt med i SAIK på den tiden, att jag behöver ett antal månader att vila bara så kör vi igen sen. Men det gick ju inte alls, när jag väl sjukskrev mig så var det som att stänga av kranen. Det var värre ställt med mig än vad jag själv trodde.

För människorna i hans absoluta närhet kom det kanske inte som någon överraskning. Magnus Muhréns läkare ville nämligen att han skulle dra i nödbromsen och hoppa av tidigare. Långt tidigare.

– Ja, det var redan i slutet på november eller början på december. Men jag är ganska envis och kände att jag inte ville kliva av...

Andreas Bergwall, AIK:s huvudtränare som sitter bredvid Muhrén under intervjun, flikar in med ett "no shit" på beskrivningen över den där envisheten.

Magnus Muhrén skrattar till lite lätt innan han fortsätter sitt resonemang:

– Nej, men jag ville inte kliva av mitt under säsongen. Och det är också någonting som man som idrottsman har blivit itutad under alla år, att man gnäller inte utan man kör vidare. Det har varit bra många gånger men samtidigt har jag pressat mig själv för hårt både mentalt och fysiskt.

Så här efteråt inser Muhrén hur rätt läkaren hade. Nu ångrar han beslutet att fortsätta, trots att han där och då inte kunde tänka tanken att kasta in handduken mitt under brinnande säsong.

– Med facit i hand borde jag ha klivit av tidigare under säsongen och det ångrar jag att jag inte gjorde. Sista månaderna av den säsongen är suddiga för mig, jag har alltid varit som en guldfisk men det här var något annat, minnet fick sig en rejäl smäll. Så som sagt, jag borde ha klivit åt sidan tidigare, både för min egen del och för lagets del.

Själva SM-finalen blev ett enda stort antiklimax. Vägen dit var präglad av ständig kamp. Hans lag förlorade och när den sportsliga punkten väl sattes för den säsongen så kom nästa smäll, den här gången på ett högst personligt plan.

– Det kulminerade när jag kom upp till hotellrummet efteråt, för då fick jag också veta att min morfar hade gått bort på morgonen. Vilket de inte hade talat om för mig på grund av att de inte ville att jag skulle veta det innan matchen. Det i kombination med allt annat gjorde att allt bara rasade.

Men ännu en gång präglades hans handlingar av hans personlighet och mentalitet. För mitt i allt valde han trots allt att närvara på den traditionsenliga banketten på Uppsala slott.

– Det är också en sån där grej, att jag gick på den där banketten efteråt. Det borde jag inte heller ha gjort. Men någonstans har jag alltid funkat så att man viker inte ner sig, man ställer upp för laget och man gör det hela vägen.

Magnus Muhrén har tidigare berättat om hur han även under den aktiva karriären kämpade mot depressioner, hur han under långa perioder åt antidepressiv medicin för att överhuvudtaget kunna fungera.

Även om man är väldigt ledsen så ska det läggas åt sidan och man ska bara ge åt alla och vara på topp. Det är inte alltid så lätt och kanske inte alltid är så sunt heller.

Under den här intervjun återkommer han också till det, och hur en vanlig person "hade varit sjukskriven redan 2004". Men efter åren som proffs i Ryssland fick han förmånen att enbart kunna fokusera på bandyn även när han återvände till Sverige. Någonting som gjorde det möjligt att faktiskt kunna kämpa vidare där och då.

– Jag gjorde i princip det jag behövde för att klara dagarna, för att sen ta mig ner och träna. Så har mitt liv sett ut i många år.

Och inte nog med att han, till sist, sprang in i den där omtalade väggen. Depressionen slog även den till med full kraft.

– Det har varit väldigt djupa depressioner för mig, det kom som ett brev på posten i samband med det här. Jag var som någon som har alzheimers, jag kom ihåg vad som hände för 20 år sen men närminnet kunde vara nästa helt borta. Det var otäckt. Där är jag inte idag, jag är inte hjärntrött längre och det har jag inte varit senaste halvåret men jag har ändå kämpat väldigt mycket med mitt mående.

Om du ska beskriva det för någon som inte har varit där, hur mår man när man är utbränd?

– Om jag går till mig själv, jag kunde inte tänka klart. Jag var hjärntrött och var det lång tid efteråt. Jag minns sista månaderna som tränare, när man ska analysera både sina egna och motståndarnas matcher, jag satt och tittade på video och det kunde ta mig åtta timmar att ta mig igenom en match. Det funkade inte, jag kunde inte koncentrera mig mer än tio minuter i stöten. Sen blev jag liggandes i sängen, mentalt var jag helt slut på energi.

Hur ser vägen tillbaka ut, hur återhämtar man sig?

– Vägen tillbaka är olika för alla men för min del har det handlat om att långsamt bygga upp mig själv, både mentalt men också genom att komma igång rent fysiskt och röra på mig, för att få kroppen att komma igång också.

Den vägen har varit kantad av flera motgångar, vid tillfällen då han känt att han har varit nära att hitta tillbaka till sig själv. Men bakslagen kom både oväntat och hårt.

Det allra första kom tidigt, efter att Försäkringskassan legat på med frågor om rehabiliteringsplaner och när han skulle tillbaka in i arbetslivet igen.

– I fallet med Försäkringskassan hade jag inte ens... Ja läkaren hade bara sagt åt mig att gå hem och inte göra någonting, jag hade inte ens påbörjat en rehabilitering. Den pressen gjorde att jag började jobba lite lätt redan i augusti, bara några månader efter, och det gick fullständigt åt skogen. Det gick bra när jag bara jobbade 25 procent men när jag skulle upp på 50 så kraschade jag igen.

Han fortsätter:

– Då blev det en stor dipp och sen kom det där i våras, så det har gått väldigt mycket upp och ner. Och det har varit väldigt mycket upp och ner bara från dag till dag också.

På ett sätt blev det abrupta stoppet ett logiskt sista steg, den där väggen kom till slut för nära för att kunna undvikas.

– Så är det. Jag har varit och nallat på den där väggen x antal gånger senaste femton åren.

Jag kan uppleva att mitt huvud har varit för starkt i mitt förhållande till min kropp. Jag har pressat mig själv väldigt långt i alla lägen, oavsett hur min kropp har mått så har jag i stort sett spelat i alla lägen.

Magnus Muhrén återkommer till mentaliteten inom sportens värld, där man inte ska visa sig svag. Bara jobba på, kämpa sig igenom motgångar och skjuta känslorna åt sidan.

Han själv är ett exempel på där en personlighet passade väldigt bra ihop med den bilden, men där samma kombination också slutade med en oundviklig krasch.

– Det där kan man prata väldigt mycket om, och det är en fråga som lyfts mer och mer inom idrotten senare år. När jag kom in i elitverksamheten så snackades det mycket om att när man kom in omklädningsrummet så lade man allt annat bakom sig. Även om man är väldigt ledsen så ska det läggas åt sidan och man ska bara ge åt alla och vara på topp. Det är inte alltid så lätt och kanske inte alltid är så sunt heller.

Han fortsätter:

– Tittar jag på mig själv har det genomsyrat hela min karriär. Jag kan uppleva att mitt huvud har varit för starkt i mitt förhållande till min kropp. Jag har pressat mig själv väldigt långt i alla lägen, oavsett hur min kropp har mått så har jag i stort sett spelat i alla lägen.

En inställning som han själv menar lade grunden till hans framgångar som spelare, det som gjorde att vi nu pratar om Magnus Muhrén som en av bandysportens allra främsta.

– Om jag tittar på mig som spelare så var jag aldrig snabbast, jag var egentligen aldrig bäst på någonting. Men jag hade en enorm förmåga att pressa mig själv väldigt, väldigt långt.

Han skrattar till igen. Bjuder på hur han själv såg på sig själv som spelare.

– Jag brukar skämta och kalla mig själv för en humla. Enligt alla fysikens lagar ska en humla inte kunna flyga, men den gör det ändå. Där har jag känt att jag har varit själv och det har kostat mig väldigt mycket genom åren. Någonstans var det här bara kulmen på en lång karriär där jag skulle ha brutit långt innan.

Nu hoppar han alltså på uppdraget som assisterande tränare för AIK. Och han erkänner utan omsvep att det finns en oro för hur kroppen ska reagera. December ut är han fortfarande sjukskriven på halvtid, efter nyår är tanken att han ska stegra och börja jobba fullt ut igen.

– Jag känner oro över många saker. Bland annat det, när det gäller mig själv. Men jag hoppas också att jag har lärt mig lite. Jag har en förmåga att gå för hårt, dra på mig för mycket saker. Det som hände i Sandviken var att jag hamnade överallt i föreningen, på bandyskola och olika grupperingar till höger och vänster. Det i kombination med en lång historia av problem som går tillbaka nästan 15 år i tiden, så slog det stopp bara.

I AIK finns även Anders Östling som assisterande tränare. Just den breda tränarstaben gör ändå Muhrén hoppfull om att det ska hålla den här gången.

– Som sagt, det finns såklart en oro i det här, med belastning och så. Vissa dagar så tar energin slut och då får jag betala ett pris dagen efter. Men jag har lärt mig att jag måste fokusera på en sak åt gången, inte tusen.

Den första kontakten med AIK:s sportchef Jonas Galotta kom för några veckor sedan. Magnus Muhrén berättar om hur tankegångarna först gick:

– Jag var inte beredd på det. Jag hade inte funderat i de banorna överhuvudtaget, utan bara fokuserat på att kunna leva ett normalt liv igen och kunna försörja familjen på ett vettigt sätt. Men Jonas tände väl en gnista när han ringde, första gången var jag på semester med familjen så jag bad att få återkomma veckan efter och redan då började jag fundera.

– Sen har vi pratat ganska mycket och jag har känt att jag vill tillbaka. Det är bandy som jag har hållit på med hela livet, så är det någonting jag kan här i livet så är det väl det. Det nyttiga i det här är att jag, nu när jag har hunnit bli 45 år, har lärt känna mig själv. Det tog ett tag.

Nyckeln blir att prioritera, fokusera på färre och framför allt rätt saker.

– Vissa människor är bra på vissa saker och jag vet vad jag kan tillföra och vad jag inte kan tillföra. Jag tycker att mina styrkor ligger i min förmåga att läsa spelet, både i helhet men även på detlajnivå. Det är i det taktiska som jag har mina styrkor.

På tal om att lära känna sig själv, har du bättre koll på varningsklockorna nu?

– Det får jag hoppas att jag har, jag vill inte gärna hamna där jag har varit igen. Å andra sidan kan jag tycka att jag borde ha lärt mig det långt tidigare i livet, så man ska aldrig säga aldrig. Jag hoppas att jag har lärt mig när jag ska bromsa. Nu får jag en roll här i AIK som passar mig väldigt bra.

Vad säger du om AIK rent sportsligt då?

– Sportsligt är AIK en klubb som tilltalar mig, det är en klubb som vet vad man vill och man har höga målsättningar. Det passar ju mig och jag gillar att man kommer i och rör om i bandy-Sverige.

– Och kollar jag på laget finns det väldigt mycket kompetens, många väldigt bra bandyspelare. Och sett till matcherna som jag har sett sedan Jonas hörde av sig, så har man kommit långt på vägen. Redan nu utmanar man de bästa lagen. Det finns stor potential både i klubben AIK och i laget. Ett spännande projekt.

Bandypuls träffar Magnus Muhrén på måndagskvällen. Idag, tisdag, ska han för första gången träffa spelarna i sitt nya lag. Den avslutande frågan får därför bli den sportsligt klassiska – hur känns det att äntligen ta klivet in i bandyvärlden igen?

– Allmänt så måste jag säga, även inför det här med att träffa dig och prata så här, så finns det en viss anspänning. Jag har medvetet hållit mig borta under en lång period. Så det känns lite spänt, samtidigt som jag tycker att det ska jäkligt kul. Roligt såklart, men till viss del nervöst också.

