Det ekar på Gavlevallen – men allt jag hör och ser om Tshutshu gör mig glad

Därför måste det faktiskt bli några ord om Gefle IF, Mikael Bengtsson och äntligen, äntligen om Tshutshu Tshakasua igen.

Om det var så man vågade skoja om sånt så skulle jag skriva att Mikael Bengtsson har röst som skulle räcka till böneutropare i vilken minaret som helst, men nu nöjer jag mig med att han skulle kunna vara en drill sergeant i nån amerikansk film om livet på en militärförläggning.

Han hörs, om jag säger så.

Och spelarna lyssnar också.

Klokt. För jag tror att Gefle IF verkligen behövde Mikael Bengtsson och jag tror att Mikael Bengtsson behövde Gefle IF. Klubben, laget behövde nån som vill bygga något (det där är en urtråkig formulering, men ni får den ändå) – och för Bengtsson är det faktiskt en möjlighet att kliva in i klassiska förening som har levt i förvirringens tidevarv.

Det är inte alltid som man får man vara om att skapa något nytt.

Mikael Bengtsson gör det och han har en passion som gör att konstgräset glänser numera.

När Gefle IF tänker låta meddela att Bengtsson ska fortsätta träna laget nästa säsong vet jag inte – men allt annat vore ett felsteg.

Gefle IF är på väg att hitta hem igen.

Och mitt i allting så verkar en sån när kille som vi gärna kallar supertalang ha hittat tillbaka till glädjen, den inre glöden – och till sitt nya jag.

Jag skulle kunna skriva om en rad spännande spelare i Gefle IF. Isac Lidberg, som jag tror gästspelar, så bra är han. Men framför allt om Gävlekillar som Albin Lohikangas (bäst under säsongen, i konkurrens med just Lidberg), Nisse Nilsson, Kevin Persson (!), Jacob Hjelte, Adrian Bjelkendal Haaranen, Måns Berggren och några till.

Men jag skriver så gärna om Tshutshu Tshakasua.

Han som nån gång sa i en intervju, han var väl yngre än ung då, "mitt namn är mitt varumärke".

Han som varit på vift allt för länge. Han gjorde sitt, hittills, enda allsvenska mål en höstdag mot Åtvidaberg i den där matchen där Simon Skrabb gjorde sitt skorpionmål.

Sedan har Tshutshu alltså spelat i GIF, Sandvikens IF, IFK Luleå, Huddinge, Valbo FF och Södertälje FK – och nån gång i tonåren provspelade han i Celtic också, Celtic!

Jag var tvungen att djupgranska olika statistiksidor för att få ihop och fatta det där.

Det är ju egentligen en hel karriär.

Men när jag numera ser Tshutshu Tshakasua spela förstår jag att karriären bara har börjat och att allting springer ur en gemenskap som man återskapat i Gefle IF.

Jag blir glad av sånt här, sån är jag.

FOTNOT: Krönika är först publicerad i veckans nummer av Mitt Gävle.

Stisse hissar

Forsbacka IK. Laget spelade sig obesegrat genom säsongen och gick upp i trean efter kval – klubben har en trygghet, engagemang och värme i allt man gör.

Privatpartner. Det kanske blir reklam, men eftersom jag har en väl utvecklad allergi mot när klubbar tigger pengar till spelarlöner måste jag ändå hylla Brynäs nya koncept.

Brynäs IF. Visserligen lade SDHL-lagen in en förlust, och spräckte sin svit av sju raka segrar, när jag skulle bevaka en match. Men jag skriver det igen – här är Brynäslaget som kommer att ta guld först.