Det gick som på räls genom Europa – fast resan var omöjlig

Fyrahundra meter långt är det tyska femtiotalståg som fräschats upp och som sakta tar oss ut ur Stockholm förbi den nyanlagda getingmidjan som ska ge tidsmässigt säkrare transporter genom huvudstaden. Vi har redan blivit bekanta med vårt resesällskap som vi i en vecka framåt ska dela kupé med. Förväntningarna bland alla 350 resenärerna är stora. Det är breda leenden överallt.

Det som sas vara omöjligt är nu på väg att göras möjligt; att arrangera en tågresa tur och retur till södra Europa i ett och samma tåg. Ett inlägg signerat Dagens Nyheter i den pågående klimatdebatten. Chefredaktör Peter Wolodarski är självklart med på tåget, han är initiativtagare och har tidigare på egen hand inspekterat det tyska tågsetet och har strax innan avfärd döpt det ena loket till Rudolf Wall, Dagens Nyheters upphovsman.

Farhågorna för signalfel eller andra missöden som vanligtvis sinkar svenska tågfärder kommer snabbt på skam. Vi glider säkert genom Sverige ner till Trelleborg för överfärd med färja till tysk mark. Ventilationen lämnar inledningsvis en hel del att önska. När vi nästa morgon närmar oss Berlin ligger jag med fötterna utanför tågfönstret för att känna svalka.

Vår tågvärd Jasmine från cykelstaden Münster serverar oss frukost i kupén innan vi tar oss an vår valda aktivitet; på cykel genom Berlin. Vår guide Laura kom till Berlin från Sydafrika för fem år sedan och förälskade sig handlöst. Hon undviker de givna sevärdheterna förutom Holocaustmuseet, Gestapos gamla högkvarter och delar av muren. Hon vill hellre visa Kreuzberg där den övriga stadens fasader av stål, glas och betong övergår i en mer genuin atmosfär av sauerkrat, kebab och klotter. Berlin är faktiskt en av Turkiets största städer. På hemvägen stannar vi till hos Martin Bräu nära Berlin Alexanderplatz som enligt utsago serverar stans bästa öl. Den krispiga surheten är balsam för en torr strupe.

Nästa nattsömn är mer rofylld. Ventilationen fungerar. Jasmine kommer med frukost när vi åker genom Brennerpasset. Rälsen vindlar sig mellan vattendrag och höga alptoppar. Vi är i sydtyrolen där tyska och italienska är lika gångbara språk. I Bolzano byter vi till buss för en timmes uppåtgående färd till Ortisel, där en linbana ska ta oss upp till 2 050 meters höjd. En mardröm för en akrofob, men väl där uppe, klappar hjärtat ännu fortare av den bedårande utsikten; gröna svepande kullar så långt man kan se, med alphyddor och betande kor på branterna och i fonden tronar kilometerhöga bergspetsar. ”The hills are alive with a sound of music”. Vyerna är nästan overkliga. ”Vackrare än Nya Zeeland”, säger en av reseledarna.

På sena eftermiddagen fortsätter tågfärden ner mot det bördiga italienska låglandet vid Adriatiska havet. I Venedig lämnar vi tåget för ett annat färdmedel. När vi kliver i vaporettobåten för transport till vårt hotell hörs ett plums. Glasögonen försvinner ner i det inte alltför rena vattnet. Trösten kommer direkt: ”Du tyckte ju ändå inte särskilt om dem.”.

Den gamla mjölfabriken på ön Guidecca har förvandlats till femstjärniga Hilton Stucky. Ett överdåd för den spartanske tågentusiasten som under två dagar får rika tillfällen att äntligen grundligt sköta den personliga hygienen. Även här, precis som på resans tidigare anhalter, är temperaturen drygt trettio grader.

"May you live in interesting times" är titeln på den 58:e konstbiennalen i Venedig. De politiska undertonerna är smärtsamt tydliga i konstverken och installationerna som visas i de två paviljongerna, Giardini och Arsenale. Intrycken är många, starkast är nog minnesmonumentet ”Barca nostra” (Vår båt), en fiskebåt som sjönk i Lampedusa med över tusen emigranter ombord. I skrovet gapar stora hål. Ett tungt statement i aktuella frågor där själva konsten ligger i betraktarens reaktion.

På kvällen tar vi en vaporetto genom Canal Grande och glider under Rialtobron till de judiska kvarteren på Venedigs huvudö. Här skapade venetianerna på 1500-talet en fristad som fick benämningen getto, förmodligen från det italienska ordet för gjuteri som låg i närheten. Långt senare kom dock getto att få en helt annan och skrämmande innebörd. Det är rofyllt bland kvarteren, fjärran från myllret av turister och duvor på Markusplatsen, och bland kanalerna umgås unga italienare och backpackers.

Brad Pitt kliver i land på Lido under filmfestivalens andra dag medan vi tar ett svalkande morgonbad i poolen på hotellets tak innan vi lämnar Venedig bakom oss. Efter cykling, bergsklättring och konst blir det nu opera i den mer än två tusen år gamla arenan i Verona. Tre timmar Tosca ställer krav på den oerfarne, vars sittfläsk plågas av det stenhårda underlaget, men de tiotusen övriga operaälskarna applåderar och skriker ”bravo”. Fotbollen må vara helig i Italien, men opera har också sin plats. Det är påfallande många unga som stämmer upp i hyllningarna och får tenoren att sjunga sin bejublade aria två gånger.

Ventilationen i vår kupé fungerar nu utan anmärkning. Vi vyssjas snabbt till sömns på vår väg till vår sista europeiska storstad, Wien. Där väntar en dagens på Gumperstrasse för sex euro som innehåller både soppa och varmrätt. I Café Mozart, känt från Orson Welles ”Den tredje mannen”, kostar iskaffet med en glassklick lika mycket. Det är väl historien man pröjsar för; kaféet har funnits ända sedan 1794.

Sista natten går som på räls till Rostock där rangeringen vid färjan genomgår samma procedur som tidigare. Tåget är för långt, några vagnar måsta lossas och ställas bredvid på båtdäck. Ju närmare vi kommer blågul mark sjunker temperaturen, solen skiner förvisso men havsluften kräver sitt om man inte sitter i lä. Strax efter tio på kvällen rullar vi in i Stockholm igen efter ett sex dygn långt europeiskt äventyr.

Nästa morgon avgår tåget på nytt med nästa grupp om 350 DN-resenärer. Men då har Trafikverket satt stopp för umpa-bumpa-orkestern på perrongen – av säkerhetsskäl. Trots motvind och belackarnas nonchalanta tvivel har arrangörerna visat att det går. Nästa år utlovas fler tågresor till europeiska destinationer. Många har redan ställt sig i kö.

FAKTA DN-tåget

Arrangör: Dagens Nyheter i samarbete med Världens Resor.

Söndag: Stockholm – Linköping – Trelleborg

Måndag: Sassnitz – Berlin

Tisdag: Brennerpasset – Bolzano – Ortisei – Verona – Venedig

Onsdag: Venedig

Torsdag: Venedig – Verona

Fredag: Wien

Lördag: Rostock – Trelleborg – Linköping – Stockholm.

Kostnad: 19 500 kronor. I priset ingår all logistik med tåg, buss och färja, två hotellnätter, alla frukostar, två middagar, cykelguidning, liftkort, båtkort, entrebiljetter till Venedigbiennalen och opera i Verona.