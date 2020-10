Det händer fredag 30 oktober: Workshop, quiz, utställningar med mera

ARRANGEMANG

GÄVLE

Sagostund: med Gun på Sätra Familjecentral. Litteraturpedagog Gun kommer och läser en spännande bok för barn 0-18 månader och deras föräldrar. Begränsat antal platser. Sätra Familjecentral kl. 10.

Workshop: ABC om hur D E. Under hela läslovet visar Sätra bibliotek en utställning med bilder från boken ABC om hur DE – känslor och sånt. På fredagen har litteraturpedagog Gun en workshop för barn mellan 5-8 år där vi tittar på utställningen tillsammans, pratar om olika känslor och sedan skapar vi sedan skapar vi egna bilder med olika material. Föranmälan till 026-17 94 74 eller satrabibliotek@gavle.se. Begränsat antal platser. Sätra bibliotek kl. 12.

Quiz Night: Söders källa, Gävle, 17.30.

Quiz: After work-quiz, Järnvägskrogen, Gävle, 18.00.

Musik: Bluesjam, Musikhuset, Gävle, 18.00.

Teater: Kurage, Folkteatern, Gävle, 18.30.

Seniorer: Kl. 11.00 Boule i Sätra. Träff på Tickselbo, Rullstensvägen 16 E. Kaffe och ostsmörgås 20 kr. Bouleklot finns att låna.

Miljö: Gretas Gamlingar ses åter vid Gudinnan / Rådhustorget fredagar kl 16 - 17 med behörigt avstånd och fyllda av argument för en hållbar miljö.

VALBO

Fritid: Äventyrshuset Alborgen. Vi har öppet fredagar samt lördagar 10.00 – 16.00. Övriga tider enligt överenskommelse.

BIO

GÄVLE

Bio 7:an

14:30 Shoooms otroliga resa (Knattebio)

16:00 Latte Igelkott och den magiska vattenstenen (animerad barnfilm)

18:30 The Trial of the Chicago 7

21:30 Huldra - Director’s Cut

RADIO

Radio Gävle

102,7 MHz

17.00 – 18.00 Seniorradion. Seniorblues med Sven Erik Lundberg.

UTSTÄLLNINGAR

GÄVLE

Profilen Konst & Ram: Carolina Hindsjö visar bilder ur sin animerade film ”Lovely Journey”. 17/10-31/10.

Konstcentrum: Seywan Saedian – Med öppet hjärta. 17.10.20 – 31.10.20. Öppet tis- sön kl. 12-16. Under en tvåårsperiod har den kurdiske multikonstnären Seywan Saedian haft en fristad i Gävle. I samband med utställningen Med öppet hjärta som visas 17–31 oktober på Gävle Konstcentrum når fristadsperioden sitt slut.

Kulturhuset: Inger Häll visar Akvarellmålningar och Olja, Kulturhuset Gävle, Hamiltongatan 1. Pågår 21 oktober till 18 november. Öppettider: Må-Fr 10-16, lö 10 -21.

Länsmuseet: Tillfällig utställning: Sötvatten - en värld av liv, 19 september - 22 november. Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten. Foton och filmer av Johan Hammar. Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20. Öppettider: Tisdag - fredag 11-17. Lördag, söndag 12-16. Måndagar stängt. Fri entré!

Länsmuseet: Basutställningar på Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar. Länsmuseet Gävleborg äger en av landets största och mest betydande samlingar av svensk konst från 1600-talet till idag. Spår av liv. Forntidsutställning med föremål och berättelser från Gävleborgs län. Textila mönster & tekniker. Utforska studieskåp och lådor med textila tekniker, se större mattor och vävnader. Fråga bilden. Vad säger bilden om tider, normer och idéal? Möt fotograferna Carl Larsson och Anna Nygren från 1900-talets början. Cyrénsalen. Gunnar Cyrén – Design i silver, guld, glas och plast.

Gävle Fängelsemuseum: Konstutställningen I förvar. Repatrieringen av Maria Backman och Hanna Sjöberg visas torsdag – lördag kl 12.00 – 16.00 från 16 okt till 21 nov. Sveriges Fängelsemuseum, våning 2, Hamiltongatan 1, Gävle. Öppet Tors - fre – lör kl. 12.00 – 16.00.

Mackmyra Bruk: Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

SANDVIKEN

Galleri Lars Palm: Fredriksgatan 35. Simon Gran Danielsson ”I Väntan på Elden”. Installation. På grund av rådande pandemi tar vi emot 3 besökare åt gången i galleriet. Tänk på att inte besöka oss om du är sjuk! Öppet kl 12-16.

Konsthallen: Trettio tankar om grafik. Gävle Konstgrafiker 60-årsjubileum! Utställningen presenterar föreningens ca trettio medlemmar, ”Årets blad” genom åren, en gemensam installation och en prova på-verkstad. Fri entré!, Konsthallen (Vi tar ansvar och håller avstånd). Kl 12-15.

HOFORS

Galleri Boken: Ulrika Muller, Målningar. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11. Utställningsperiod 24/10 – 13/11. Max 5 besökare åt gången i galleriet. Öppet mån-ons kl. 10-18, fred kl. 10-18, med reservation för ändringar.

STORVIK

Storviks bibliotek: Gunilla Humble har startat ett projekt tillsammans med Järbo Hembygdsförening Från textiltmönster till digitalt fönster. Här ställer Gunilla ut några av de kjolsäckar från Ovansjö som hon har kopierat efter gamla orginal som finns på Hembygdsföreningarna i Järbo och Ovansjö och även från Nordiska Museet i Stockholm. På Storviks bibliotek 20 /10-6/11. Öppet: Tis 13-19, Ons-fre 10-15.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Skutskärs bibliotek: Förskoleutställning. Kommunens förskolor ställer ut alster på temat Stina Wirséns bilder boksvärld. De har läst bok en ”Vem finns” och andra böcker av Stina Wirsén. Ett samarbete mellan biblioteket och förskolan. Utställningen pågår till 14 november. Biblioteket i Skutskär kl 10-16.