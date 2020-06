Det händer i kroppen vid värmebölja –sjukvårdens tips: "Undvik fysisk ansträngning och vistelse i solen"

I veckan har det varit flera dagar med temperaturer runt trettiogradersstrecket. Även om det av många upplevs som härligt kan det också innebära risker.

Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Gävleborg, säger att det gäller att vara försiktig när det är höga temperaturer ute.

– Kroppen är enkelt uttryckt inställd på en temperatur omkring 37 grader för att fungera optimalt och strävar hela tiden efter att hålla sig omkring den temperaturen. Vid hög värme påverkas såväl organ som kroppsfunktionerna negativt och riskerna är störst för äldre och spädbarn, som har en sämre temperaturreglering och därför klarar värme sämre.

– Ökad risk finns även för de med kroniska sjukdomar, framför allt hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, demens och viss medicinering, säger han.

Ju länge tid man utsätts för höga temperaturer och för varje grads ökning, ökar även riskerna. Värmen kan leda till att man bland annat får huvudvärk, yrsel, känner en matthet. Även illamående, kräkningar och kramper kan tillkomma. I slutändan kan värmen i extrema fall leda till döden, beroende på hur länge man utsätts för värme.

– Kroppen försöker svalka av oss genom att öka blodgenomströmningen i ytliga kärl, vilket gör att vi svettas och därmed kyla av huden genom avdunstningen som sker. Cirkulationen och pulsen ökar, vilket i sig innebär en ökad påfrestning på hjärtat, säger Johan Kaarme.

Dessutom berättar han att kroppen förlorar även salter genom svetten, vilket kan orsaka balansrubbningar i blodet och kroppen.

– Vanligen märker vi av symtomen först genom svettningar, ökad törst, torr mun, koncentrerad, mörk urin och trötthet, men dessa symtom kan således vara mer diskreta hos exempelvis äldre, spädbarn eller vid viss medicinering, säger Johan Kaarme.

När det solen står som högst mitt på dagen ska man undvika fysisk ansträngning eller vistelse i solen.

– Håll dig i skuggan, fläkta, klä dig luftigt och svalka dig gärna med en blöt handduk, duscha svalt, vädra på kvällen eller natten då temperaturerna är lägre. Drick vatten ofta och regelbundet, men överdriv inte, säger Johan Kaarme.

Hur mycket vatten ska man dricka?

– Vuxna och större barn behöver ungefär 30 ml per kilo och dygn under normala förhållanden, med andra ord 2 till 2,5 liter vatten per dygn. Vid hård ansträngning eller mycket svettningar kan man behöva fylla på betydligt mer.

– Vid en värmebölja fungerar vatten i normalfallet utmärkt, men undvik alkohol och koffeinhaltiga drycker. En riktlinje kan vara att dricka ett till två glas extra per måltid samt ett till två glas extra mellan måltiderna. Barns vätskebehov beror helt på barnets ålder och spänner från ca 100 till 150 milliliter per kilo och dygn för den nyfödda till cirka 2 liter i 12-års åldern.

Går det att göra egen vätskeersättning och i så fall hur?

– Vatten bör vara förstahandsvalet vid ökat vätskeintag för de allra flesta över ett års ålder. Barn under sex månader bör i första hand ammas eller få mjölkersättning. Vid befarade stora vätske- och saltförluster går det att enkelt göra en egen vätskeersättning för vuxna och barn över ett års ålder. Blanda en liter vatten, sex teskedar strösocker och en halv tesked salt.

– För små barn är det viktigt att balansen av salter och socker är korrekt i förhållande till vattnet, så ska man ge vätskeersättning till barn under ett år är det klokast att köpa färdig sådan på apoteket.