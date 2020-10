Det händer lördag 10 oktober: Lördagspyssel, musik, bokcirkel med mera

ARRANGEMANG

GÄVLE

Musik: Per Persson och Nya Packet spelar för ett begränsat antal besökare, Gasklockorna, Gävle, 20.00.

Musik: 60 ton boogietryck, Järnvägskrogen, Gävle, 21.00.

Teater: Perplex, Folkteatern, Gävle, 15.00.

Lördagspyssel: Lördagspyssel för barn och familjer på Bomhus bibliotek, men under hösten 2020 får du pyssla hemma. Hämta en takeaway-påse per barn, påsen innehåller beskrivning och material. Idag är det Bokmärken och passepartout-kort. Gäller så länge påsarna räcker. Hämtas under bibliotekets öppettid kl 10-14 Bomhus bibliotek.

Sagostund: med finska inslag/Satuhetki suomalaisin vivahtein. Högläsning, sånglekar, rim & ramsor på finska och svenska med Margit Bojang. Från 3 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl. 13. Begränsat antal platser.

Bokcirkel: på kurdiska. Vi läser Serenad av Zülfü Livaneli. Om du vill vara med kontakta bahar.hajo@gavle.se eller 076 518 70 95. Em dê kluba pirtûkan bi kurdî pêk bînin, 10/10 demjimêr 13. Em dê pirtûka Zülfü Livaneli ya binavê Serenad bi xwînin. Kû ti bixwazê tevlî bibê têkilîyê bi:Bahar Hajo re çeke. Bahar.hajo@gavle.se , 076-518 70 95. Stadsbiblioteket, Logen, Musik- och filmavdelningen kl. 13.

Release: för Christopher Andersson Bångs singel “Segervittring”, begränsat antal platser, föranmälan till barrackas@gmail.com, Little Art Cakery, Gävle, 17-19.

VALBO

Fritid: Äventyrshuset Alborgen. Vi har öppet fredagar samt lördagar 10.00-16.00. Övriga tider enligt överenskommelse.

SANDVIKEN

Vindöga 2020: Familjelördag - instrumentverkstad. Vi gör instrument av det som går till återvinning! Från 3 år. Kl. 12, Utomhus (Innergården vid Musikverket).

Vindöga 2020: Fredrik Nyberg & Sten Sandell - plötsligt infinner sig en oro, en föreläsning om paus och tystnad i musikaliska och poetiska praktiker. Fri entré! Kl. 14.30, Teaterbruket, Kulturcentrum.

Vindöga 2020: Lövstabruk kammarsolister - kammarmusikkonsert. Fri entré! Kl. 16, Musikverket, Kulturcentrum.

Vindöga 2020: Vindöga är festivalen med konstmusik, performance och experimentell film. På scen: Sidén Hedman duo, Fredrik Nyberg & Sten Sandell, Olle Oljud. Fri entré! Kl. 19, Musikverket, Kulturcentrum.

Musik: Irländsk afton med Madame Neruda, The Church, Sandviken, 20.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Sagostund: Parallella sagostunder. Sagostund på arabiska och svenska. Kenaz och Lotta läser ”Känner du Pippi Långstrump”. Kl 10.30 Biblioteket i Skutskär.

Pippi-kalas: Pippi fyller 75 år. Pippi kommer på besök. Delta i tipspromenad och pyssel. Klä gärna ut dig! Kl 10 - 12 Biblioteket Skutskär.

RADIO

Radio Gävle

102,7 MHz

16.00-17.30 Radio GSK Finska klubben i Gävle

18.00-19.00 Radio GSK. Finska Rocktimmen med Mikael Persson (repris från föregående vecka)

BIO

GÄVLE

Bio 7:an.

13:00 Shoooms otroliga resa (Knattebio)

14:45 Pat & Mat bygger ett hus (Animerad barnfilm)

17:00 Sångklubben

20:00 Inland

UTSTÄLLNINGAR

GÄVLE

Galleri Brynästorget: Mirco Brunetto Tinacci visar fotografier på Galleri Brynästorget. Utställningen, ’Improvisation i bild’, pågår tom. 17/10. Mån-fre kl 10-16, lör kl 12-15. OBS! Ej söndag! Guidad visning alltid tisdagar, onsdagar, fredagar och lördagar kl 13. Välkommen - vi håller avstånd och följer FHM:s rekommendationer!

Galleri K: Mats Pettersson i Galleri K med skulptur och måleri. Öppet lördag och söndag 12-15. tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Galleri Kulturkiosken: ”Inblick i huvet på Valter Johansson” fram till 18:e oktober. Kl 11-16. Kulturkiosken, Timmermansg 4, Norra hörnet av gården vid Kulturhuset Gävle www.kulturkiosken.se

Länsmuseet: Tillfällig utställning: Sötvatten - en värld av liv, 19 september - 22 november. Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten. Foton och filmer av Johan Hammar. Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20. Öppettider: Tisdag - fredag 11-17. Lördag, söndag 12-16. Måndagar stängt. Fri entré!

Länsmuseet: Basutställningar på Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar. Länsmuseet Gävleborg äger en av landets största och mest betydande samlingar av svensk konst från 1600-talet till idag. Spår av liv. Forntidsutställning med föremål och berättelser från Gävleborgs län. Textila mönster & tekniker. Utforska studieskåp och lådor med textila tekniker, se större mattor och vävnader. Fråga bilden. Vad säger bilden om tider, normer och idéal? Möt fotograferna Carl Larsson och Anna Nygren från 1900-talets början. Cyrénsalen. Gunnar Cyrén – Design i silver, guld, glas och plast.

Gävle Fängelsemuseum: Öppet Tors - fre – lör kl. 12.00 – 16.00.

Mackmyra Bruk: Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

SANDVIKEN

Konsthallen: Kulturcentrum kl 12-15. Ossian Eckerman - utställning med konst där gränsen mellan det abstrakta och det figurativa är flytande. Med inspiration från äldre hantverkstraditioner och modernare konstformer. Fri entré!

Kulturcentrum: Fristadsmobilen. Fristadsmobilen är en vandrande och interaktiv konstinstallation med poesi som samlar tankar och ord på temat ”fristad”. Alla som vill får bidra med en dikt eller en tanke att hänga upp i mobilen. 1 oktober-29 oktober finns Fristadsmobilen på Kulturcentrum Sandviken.

GYSINGE

Galleri Blå: Inga-Britt Westlén och Inger Styrmo visar rakukeramik. 26 sept – 11 okt, helgöppet 11-16.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Skutskärs bibliotek: Berit Norrbelius Lindberg har ställt ut sina färgglada lite kubistiska skepp och härliga fantasilandskap över hela Sverige i gallerier och på konstmässor. 7 oktober – 24 oktober. Biblioteket i Skutskär kl 10-13.