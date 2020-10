Det händer lördag 24 oktober: Konsert, teater, lördagspyssel med mera

ARRANGEMANG

GÄVLE

Konsert: I kristallkronornas sken. Gavle kammartrio, bestående av Irene Silverstone (violin), Nils-Erik Blommé (cello) och Stellan Alneberg (piano), bjuder på musikaliska örhängen. Stadsbiblioteket, Kafé Edbom kl. 13. Max 50 personer. Max två biljetter per person. Biljetter hämtas på Stadsbiblioteket.

Record Store Day: med unika släpp på Alla Tiders skivhandel, erbjudanden på Söders skiv- och prylbörs och mycket nyinkommet på Gävle skivbörs. Även öppet på obemannade Lamour Record Store inne på Little Art Cakery.

Teater: Perplex, Folkteatern, Gävle, 19.30.

Musik: Hälsingefyr, Järnvägskrogen, Gävle, 21.00.

Lördagspyssel: för barn och familjer på Bomhus bibliotek, men under hösten 2020 får du pyssla hemma. Hämta en takeaway-påse per barn, påsen innehåller beskrivning och material. Idag är det halloweentema med klubbspindlar och monster-memory. Gäller så länge påsarna räcker. Hämtas under bibliotekets öppettid kl 10-14.

Halloween-pyssel: på Andersbergs bibliotek. Kom och pyssla en stund hos oss på Andersbergs bibliotek.

Drop-in för barn med vuxet sällskap. Andersbergs bibliotek kl. 11-13.

VALBO

Fritid: Äventyrshuset Alborgen. Vi har öppet fredagar samt lördagar 10.00-16.00. Övriga tider enligt överenskommelse.

SANDVIKEN

Kultur: Vår hemliga författare, Trampolin, Kulturcentrum, Sandviken.

Musik: Cookies N Beans, Sunnanäng kulturgård, Sandviken, 17.00 och 20.00.

Musik: En hyllning till Hasse & Tage och sånggruppen Gals & Pals, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

Familjelördag: Ylva Hällen, Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 12.00.

BIO

GÄVLE

Bio 7:an

13:00 Jazzoo - Festen (Knattebio)

14:30 The Last Waltz

17:30 Kenta Lever

20:15 Stevie Nicks 24K

RADIO

Radio Gävle

102,7 MHz

16.00 - 17.30 Radio GSK Finska klubben i Gävle.

18.00 – 19.00 Radio GSK Finska Pop- och Rocktimmen med Mikael Persson.

UTSTÄLLNINGAR

GÄVLE

Konstcentrum: Seywan Saedian – Med öppet hjärta 17.10.20 – 31.10.20.Öppet tis- sön kl. 12-16. Under en tvåårsperiod har den kurdiske multikonstnären Seywan Saedian haft en fristad i Gävle. I samband med utställningen Med öppet hjärta som visas 17–31 oktober på Gävle Konstcentrum når fristadsperioden sitt slut.

Galleri K: Ny spännande utställning , Staffan Westerlund visar måleri i Galleri K. Konstnären närvarar. Vernissage kl.12. Öppet lördag och söndag 12-15. tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Profilen Konst & Ram: Carolina Hindsjö visar bilder ur sin animerade film ”Lovely Journey”. 17/10-31/10.

Kulturhuset: Inger Häll visar Akvarellmålningar och Olja. Kulturhuset Gävle, Hamiltongatan 1. Pågår 21 oktober till 18 november. Öppettider: Må-Fr: 10-16, Lö: 10-21.

Mätarhuset på Gasklockorna: Cirkusutställning. Fotoutställningen tar oss tillbaka i tiden och visar cirkusar som besökt Gävle och artister som roat gävleborna. Onsd kl. 13.00 – 18.00, Lörd kl. 13.00 – 16.00. Gratis inträde! Utställningen pågår till 9 januari 2021.

Länsmuseet: Tillfällig utställning: Sötvatten - en värld av liv, 19 september - 22 november. Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten. Foton och filmer av Johan Hammar. Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20. Öppettider: Tisdag - fredag 11-17. Lördag, söndag 12-16. Måndagar stängt. Fri entré!

Länsmuseet: Basutställningar på Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar. Länsmuseet Gävleborg äger en av landets största och mest betydande samlingar av svensk konst från 1600-talet till idag. Spår av liv. Forntidsutställning med föremål och berättelser från Gävleborgs län. Textila mönster & tekniker. Utforska studieskåp och lådor med textila tekniker, se större mattor och vävnader. Fråga bilden. Vad säger bilden om tider, normer och idéal? Möt fotograferna Carl Larsson och Anna Nygren från 1900-talets början. Cyrénsalen. Gunnar Cyrén – Design i silver, guld, glas och plast.

Gävle Fängelsemuseum: Konstutställningen I förvar. Repatrieringen av Maria Backman och Hanna Sjöberg visas torsdag – lördag kl 12.00 – 16.00 från och med 16 okt fram till och med 21 nov. Sveriges Fängelsemuseum, våning 2, Hamiltongatan 1, Gävle. Öppet Tors - fre – lör kl. 12.00 – 16.00.

Mackmyra Bruk: Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

SANDVIKEN

Konsthallen: Kulturcentrum kl 12-15. Ossian Eckerman - utställning med konst där gränsen mellan det abstrakta och det figurativa är flytande. Med inspiration från äldre hantverkstraditioner och modernare konstformer. Fri entré!

Galleri Lars Palm: Fredriksgatan 35. Simon Gran Danielsson ”I Väntan på Elden”. Installation. På grund av rådande pandemi tar vi emot 3 besökare åt gången i galleriet. Tänk på att inte besöka oss om du är sjuk! Kl 12-16.

Kulturcentrum: Fristadsmobilen. Fristadsmobilen är en vandrande och interaktiv konstinstallation med poesi som samlar tankar och ord på temat ”fristad”. Alla som vill får bidra med en dikt eller en tanke att hänga upp i mobilen. 1 oktober-29 oktober finns Fristadsmobilen på Kulturcentrum Sandviken.

HOFORS

Galleri Boken: Ulrika Muller, Målningar. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11. Vernissage kl 12 - 15. Utställningsperiod 24/10 – 13/11. Max 5 besökare åt gången i galleriet. Öppet mån-ons kl. 10-18, fred kl. 10-18, med reservation för ändringar.

GYSINGE

Galleri Blå: Utställning med den världskände naturskildrarna Lennart Sand. Djur- och landskapsmålare, grafiker, skulptör och författare på heltid sedan slutet av 1970-talet och började som kåsör och illustratör i dags- och fackpress. Öppet helgerna 24-25 okt och 31 okt-1 nov kl 11-16.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Skutskärs bibliotek: Berit Norrbelius Lindberg har ställt ut sina färgglada lite kubistiska skepp och härliga fantasilandskap över hela Sverige i gallerier och på konstmässor. 7 oktober – 24 oktober. Biblioteket i Skutskär kl 10-13.