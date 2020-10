Det händer lördag 3 oktober: Pippikalas, teaterpremiär med mera

ARRANGEMANG

GÄVLE

Barnteater: Feeri: Dröm på riktigt – ett sagoäventyr om vänskap. För barn från 4 år och uppåt. Stadsbiblioteket, Narnia kl. 11. Begränsat antal platser. Biljetter kan hämtas på Stadsbiblioteket, Barn & Unga, från 21 september.

Kalas: Pippikalas på Sätra bibliotek. I år är det 75 år sedan den första boken om Pippi Långstrump gavs ut i Sverige. Sätra bibliotek kl. 11-13.30.

Mat: Bondens egen marknad på Stortorget i Gävle kl.10-14.

Föreläsning: Kunskap är makt, Musikhuset, Gävle, 10-12.

Mat: Burgar Battle mellan restaurangen och “Gävles Hamburgekung” Micke Gustafsson, Mackmyra bar och bistro, Gävle, 11-14.

Teater: Premiär: Perplex, Folkteatern, Gävle, 18.00.

Krogshow: Premiär: Hits For Yous nya krogshow, Hits For You, Gävle.

VALBO

Fritid: Äventyrshuset Alborgen. Vi har öppet fredagar samt lördagar 10.00 – 16.00. Övriga tider enligt överenskommelse.

SANDVIKEN

Kalas: Familjelördagar på Kulturcentrum. Pippikalas. Vi firar att världens starkaste flicka fyller 75 år med berättande, skapande och stort kalas! Från 3 år. Berättande och skapande för hela familjen! Kl. 12-14 Jansasparken.

Konst: Lunchvisning av Ossian Eckermans utställning ”Pond Rising”, med konstpedagog Jan Annerborn. Fri entré! 12.30, Konsthallen, Kulturcentrum. Vi tar ansvar och håller avstånd!

Kultur: Stig Sjödin-dagen med Helene Rådberg, Onlinesändning, 15-16.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Musik: ”Orgelkonsert. Verk av bland annat J.S. Bach och Felix Mendelssohn framförs av organisten Claes Holmgren”. Kl 15.00 Skutskärs kyrka.

RADIO

Radio Gävle

102,7 MHz

16.00-17.30 Radio GSK Finska klubben i Gävle

18.00-19.00 Radio GSK: Finska Rocktimmen med Mikael Persson (repris från föregående vecka)

BIO

GÄVLE

Bio 7:an. 12:00 Shoooms otroliga resa (Knattebio). 17:00 Hjärter dam. 20:15 Människans lott (ny finsk film)

UTSTÄLLNINGAR

GÄVLE

Galleri Brynästorget: Vernissage idag Mirco Brunetto Tinacci visar fotografier. Utställningen, ’Improvisation i bild’, pågår tom. 17/10. Idag på vernissagen, kl 12-15, närvarar fotografen. Mån-fre kl 10-16, lör kl 12-15. OBS! Ej söndag! Guidad visning alltid tisdagar, onsdagar, fredagar och lördagar kl 13.

Galleri K: Ny utställning med Mats Pettersson i Galleri K med skulptur och måleri. Konstnären närvarar. Vernissage kl.12. Öppet lördag och söndag 12-15. tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Profilen Konst & Ram: Måleri av Mats Åkerman med utställningen “Sällsamma resor i den Svagiska Unionen”. Vardagar 10-18, lördagar 10-13. Profilen Konst & Ram, Nygatan 38.

Konstcentrum: CirkusPerspektiv. Circus Meets Visual Arts. 19.09.20 – 04.10.20 Öppettider: Tisdag – söndag kl. 12- 16. Fri entré, max 15 personer åt gången i konsthallen. Under Cirkusåret 2020 arrangerar Gävle kommun en rad cirkusaktiviteter.

Galleri Kulturkiosken: ”Inblick i huvet på Valter Johansson” fram till 18:e oktober. Kl 11-16. Kulturkiosken, Timmermansg 4, Norra hörnet av gården vid Kulturhuset Gävle www.kulturkiosken.se

Länsmuseet: Tillfällig utställning: Sötvatten - en värld av liv, 19 september - 22 november. Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten. Foton och filmer av Johan Hammar. Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20. Öppettider: Tisdag - fredag 11-17. Lördag, söndag 12-16. Måndagar stängt. Fri entré!

Länsmuseet: Basutställningar på Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar. Länsmuseet Gävleborg äger en av landets största och mest betydande samlingar av svensk konst från 1600-talet till idag. Spår av liv. Forntidsutställning med föremål och berättelser från Gävleborgs län. Textila mönster & tekniker. Utforska studieskåp och lådor med textila tekniker, se större mattor och vävnader. Fråga bilden. Vad säger bilden om tider, normer och idéal? Möt fotograferna Carl Larsson och Anna Nygren från 1900-talets början. Cyrénsalen. Gunnar Cyrén – Design i silver, guld, glas och plast.

Gävle Fängelsemuseum: Öppet Tors - fre – lör kl. 12.00 – 16.00.

Mackmyra Bruk: Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

SANDVIKEN

Konsthallen: Kulturcentrum kl 12-15. Ossian Eckerman - utställning med konst där gränsen mellan det abstrakta och det figurativa är flytande. Med inspiration från äldre hantverkstraditioner och modernare konstformer. Fri entré!

Kulturcentrum: Fristadsmobilen. Fristadsmobilen är en vandrande och interaktiv konstinstallation med poesi som samlar tankar och ord på temat ”fristad”. Alla som vill får bidra med en dikt eller en tanke att hänga upp i mobilen. 1 oktober-29 oktober finns Fristadsmobilen på Kulturcentrum Sandviken.

GYSINGE

Galleri Blå. Inga-Britt Westlén och Inger Styrmo visar rakukeramik. 26 sept – 11 okt, helgöppet 11-16.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Skutskärs bibliotek: Konstutställning – Roya Rahbar. Hon har ställt ut i Tehran, Mashhad och Uppsala. Nu har turen kommit till Älvkarleby kommun, där hon arbetar och bor, att få njuta av hennes abstrakta, starka målningar. 8 september – 3 oktober. Biblioteket i Skutskär.

Laxön: Kl 12.00-16.00 Johan Thunberg visar Nya Målningar i ateljen på Laxön Älvkarleby, Målningar från Harkskär Gårdskär, Örnsten, Axmar hamn, Upplandskust.Provence Italien.bl.a.