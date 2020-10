Det händer tisdag 20 oktober: Författarsamtal, sagostund med mera

ARRANGEMANG

GÄVLE

Författarsamtal: EP Uggla. Emmelie Pettersén Uggla, mer känd som E.P. Uggla, är författare som bland annat skrivit dystopierna Första hösten: Blå gryning och Första hösten: Röd skymning. Möt E.P. Uggla i ett samtal med bibliotekarien Daniel Gustavsson. Stadsbiblioteket, Kafé Edbom kl. 19. Max 50 personer. Max två biljetter per person. Biljetter hämtas på Stadsbiblioteket.

Sagostund: med Gun på Andersbergs Familjecentral. Litteraturpedagog Gun läser en spännande bok för barn 0-18 månader och deras föräldrar. Begränsat antal platser. Andersbergs Familjecentral kl. 10.

Konst: 10:00-10:45 Barnvagnsvisning. Under utställningsperioderna erbjuder vi varje vecka förbokade visningar där vuxen plus baby ser utställningen tillsammans. Visningar som tål joller helt enkelt! Förboka redan nu och först till kvarn gäller. Max 5 sällskap ryms per visning.

Teknik: Bibliotekets digitala tjänster. Hille bibliotek visar bibliotekets digitala tjänster, t.ex. tidningar, film och e-böcker. Begränsat antal platser, anmäl dig tillhillebibliotek@gavle.se eller 026-17 94 20. Vi bjuder på fika. Hille bibliotek kl. 15.

Mariakyrkan i Sätra: Kl. 18:30-20:30 Trivselkören. För dig som vill sjunga, men är ovan eller aldrig har sjungit i kör tidigare. Repertoaren är blandad med visor, populära och kyrkliga sånger.

Promenad: Kl 10:45 Samling utanför Hemlingby kyrka och håller säkert avstånd mellan varandra. Efteråt serveras kaffe utomhus av kyrkans personal.

FORSBACKA

Digitalt: Bibliotekets digitala tjänster. Forsbacka bibliotek visar bibliotekets digitala tjänster, t.ex. tidningar, film och e-böcker. Begränsat antal platser, anmäl dig till forsbackabibliotek@gavle.se eller 026-179768. Vi bjuder på fika. Forsbacka bibliotek kl. 15.

SANDVIKEN

Konst: Lunchvisning av Ossian Eckermans utställning ”Pond Rising”, med konstpedagog Jan Annerborn. Fri entré! 12.30, Konsthallen, Kulturcentrum. Vi tar ansvar och håller avstånd!

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Föreläsning: Sensus. ”Att leva med och komma ur ätstörningar och självskadebeteenden”, föreläsning med Linn Almqvist från SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation). Föreläsningen riktar sig till alla som möter barn och unga, anhöriga och andra intresserade. Arrangörer Älvkarleby kommun, Svenska kyrkan och Sensus. Anmälan och mer information sensus.se/skutskar Kl. 17.30 - 19 Biblioteket i Skutskär.

Bokfrukost: Vi tipsar varandra om nya och gamla böcker. Kl. 8 - 9 Biblioteket i Skutskär.

God man: Gillar du ordning och reda? Bli god man! Vi behöver dig. Tack vare dig får flera människor det som de har rätt till. Anmäl ditt intresse på uppsala.se/bligodman Vi bjuder då in dig till en informationsträff. Den är digital i höst på grund av coronapandemin.

TIERP/SÖDERFORS

Promenad: i Kyrkbyn med samling vid Tierpsgården kl 13. Ta med eget fika.

RADIO

Radio Gävle

102,7 MHz

09.00 - 11.00 Seniorradion med Sven Johansson. Möt radioveteranen Hasse Persson och Arbetarbladets chefredaktör Jacob Hilding. Seniorkocken Hans-Eric Englund och vinkännaren Sune Liljevall komponerar en festmeny i Nobelfestens frånvaro. Åke Sahlin levererar veckans krönika. Bernt-Olov Andersson läser ett nytt avsnitt ur sin bok Syrenernas tid.

13.00 – 13.25 Radio Gävle Extra Vad är Egons kvartett och vem är Egon? Lars Andersson förklarar det för Lars Rosenblom.

16.00 – 18.00 Seniorradion med Sven Johansson (repris)

BIO

GÄVLE

Bio 7:an

18:30 Misbehaviour

21:15 The Lighthouse

UTSTÄLLNINGAR

GÄVLE

Länsmuseet: Tillfällig utställning: Sötvatten - en värld av liv, 19 september - 22 november. Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten. En hisnade upptäcktsfärd både över och under vattenytan. Foton och filmer av Johan Hammar. Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20. Öppettider: Tisdag - fredag 11-17. Lördag, söndag 12-16. Måndagar stängt. Fri entré!

Konstcentrum: Seywan Saedian – Med öppet hjärta. 17.10.20 – 31.10.20. Öppet tis- sön kl. 12-16. Under en tvåårsperiod har den kurdiske multikonstnären Seywan Saedian haft en fristad i Gävle. I samband med utställningen Med öppet hjärta som visas 17–31 oktober på Gävle Konstcentrum når fristadsperioden sitt slut.

Profilen Konst & Ram: Carolina Hindsjö visar bilder ur sin animerade film ”Lovely Journey”. 17/10-31/10.

Länsmuseet: Basutställningar på Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar. Länsmuseet Gävleborg äger en av landets största och mest betydande samlingar av svensk konst från 1600-talet till idag. Spår av liv. Forntidsutställning med föremål och berättelser från Gävleborgs län. Textila mönster & tekniker. Utforska studieskåp och lådor med textila tekniker, se större mattor och vävnader. Fråga bilden. Vad säger bilden om tider, normer och idéal? Möt fotograferna Carl Larsson och Anna Nygren från 1900-talets början. Cyrénsalen. Gunnar Cyrén – Design i silver, guld, glas och plast.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

SANDVIKEN

Kulturcentrum: Ossian Eckerman - utställning med konst där gränsen mellan det abstrakta och det figurativa är flytande. Med inspiration från äldre hantverkstraditioner och modernare konstformer. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-17.

Kulturcentrum: Fristadsmobilen är en vandrande och interaktiv konstinstallation med poesi som samlar tankar och ord på temat ”fristad”. Alla som vill får bidra med en dikt eller en tanke att hänga upp i mobilen. 1 oktober-29 oktober finns Fristadsmobilen på Kulturcentrum Sandviken.

STORVIK

Storviks bibliotek: Gunilla Humble har startat ett projekt tillsammans med Järbo Hembygdsförening Från textiltmönster till digitalt fönster. Här ställer Gunilla ut några av de kjolsäckar från Ovansjö som hon har kopierat efter gamla orginal som finns på Hembygdsföreningarna i Järbo och Ovansjö och även från Nordiska Museet i Stockholm. På Storviks bibliotek 20 /10-6/11. Öppet: Tis 13-19, Ons-fre 10-15.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Biblioteket i Skutskär: Berit Norrbelius Lindberg har ställt ut sina färgglada lite kubistiska skepp och härliga fantasilandskap över hela Sverige i gallerier och på konstmässor. 6 oktober – 24 oktober. Biblioteket kl 10-19.