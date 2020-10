Det händer tisdag 27 oktober: Författarbesök, curling med mera

ARRANGEMANG

GÄVLE

Författarbesök: Möt hyllade författaren Susanna Alakoski, aktuell med Bomulls­ängeln, första delen i en romansvit i fyra delar om kvinnors liv, arbete och längtan i Finland och Sverige under hela nittonhundratalet. Alakoski samtalar på scenen med bibliotekarien Daniel Gustavsson. Stadsbiblioteket, Kafé Edbom kl. 19. Max 50 personer. Max två biljetter per person. Biljetter hämtas på Stadsbiblioteket. Först till kvarn. Samtalet livesänds på Gävle biblioteks Facebook-sida.

Curling: som höstlovsaktivitet för skolungdomar kl 13-15 i Curlinghallen på Testebovallen Strömsbro (Sanatorievägen 1). Du behöver ingen förkunskap eller utrustning, bara glatt humör och gärna mjuka byxor eller stretch.

Sagostund: med Gun på Andersbergs Familjecentral. Litteraturpedagog Gun läser en spännande bok för barn 0-18 månader och deras föräldrar. Begränsat antal platser. Andersbergs Familjecentral kl. 10.

Seniorer: Kl. 11.00 Träffpunkt för seniorer anordnar Gympa i Kvarnparken, mellan Nygatan och Heliga Trefaldighets kyrka. Kl. 13.30 Träffpunkt för seniorer anordnar Gympa i Brunnsparken, mellan Luthergatan och S. Stapeltorgsgatan.

Konst: Kl 10:00-10:45 Barnvagnsvisning. Under utställningsperioderna erbjuder vi varje vecka förbokade visningar där vuxen plus baby ser utställningen tillsammans. Visningar som tål joller helt enkelt! Förboka redan nu och först till kvarn gäller. Max 5 sällskap ryms per visning.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

God man: Gillar du ordning och reda? Bli god man! Vi behöver dig. Tack vare dig får flera människor det som de har rätt till. Anmäl ditt intresse på uppsala.se/bligodman Vi bjuder då in dig till en informationsträff. Den är digital i höst på grund av coronapandemin.

TIERP/SÖDERFORS

Promenad: kl 13 i Kyrkbyn med samling vid Tierpsgården. Ta med eget fika.

RADIO

Radio Gävle

102,7 MHz

09.00 - 11.00 Seniorradion med Ingrid Carlsson. Ombyggnationen av Drottninggatan är snart färdig. Anna Karin Gävert berättar hur det är tänkt att bli. Rolf Wingemar samtalar med PROs riksordförande Christina Tallberg. Konsument Gästriklands Sara Stenquist informarar om hemförsäljning. Seniorklippet av och med Mariann Minell. Bernt-Olov Andersson läser sista avsnittet ur sin bok Syrenernas tid.

13.00 – 13.55 Radio Gävle Extra. Musik för mig. Göran Schultz samtalar med Lars Rosenblom och bjuder på musik som han gärna lyssnar på.

16.00 – 18.00 Seniorradion med Ingrid Carlsson (repris).

BIO

GÄVLE

Bio 7:an

13:45 Pat & Mat har ett nytt hus (Animerad barnfilm)

16:00 Samsam (Animerad barnfilm)

18:30 The Peanut Butter Falcon

21:00 De Gaulle

SKUTSKÄR

Rio Bio Skutskär

Familjen Bigfoot, matiné kl 14

UTSTÄLLNINGAR

GÄVLE

Länsmuseet: Tillfällig utställning: Sötvatten - en värld av liv, 19 september - 22 november. Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten. En hisnade upptäcktsfärd både över och under vattenytan. Foton och filmer av Johan Hammar. Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20. Öppettider: Tisdag - fredag 11-17. Lördag, söndag 12-16. Måndagar stängt. Fri entré!

Galleri K: Staffan Westerlund visar måleri i Galleri K. Öppet lördag och söndag 12-15. tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Kulturhuset: Inger Häll visar Akvarellmålningar och Olja, Kulturhuset Gävle, Hamiltongatan 1. Pågår 21 oktober till 18 november. Öppettider: Må - Fr: 10 - 16, Lö: 10 - 21.

Konstcentrum: Seywan Saedian – Med öppet hjärta. 17.10.20 – 31.10.20. Öppet tis- sön kl. 12-16. Under en tvåårsperiod har den kurdiske multikonstnären Seywan Saedian haft en fristad i Gävle. I samband med utställningen Med öppet hjärta som visas 17–31 oktober på Gävle Konstcentrum når fristadsperioden sitt slut.

Profilen Konst & Ram: Carolina Hindsjö visar bilder ur sin animerade film ”Lovely Journey”. 17/10-31/10.

Länsmuseet: Basutställningar på Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar. Länsmuseet Gävleborg äger en av landets största och mest betydande samlingar av svensk konst från 1600-talet till idag. Spår av liv. Forntidsutställning med föremål och berättelser från Gävleborgs län. Textila mönster & tekniker. Utforska studieskåp och lådor med textila tekniker, se större mattor och vävnader. Fråga bilden. Vad säger bilden om tider, normer och idéal? Möt fotograferna Carl Larsson och Anna Nygren från 1900-talets början. Cyrénsalen. Gunnar Cyrén – Design i silver, guld, glas och plast.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

SANDVIKEN

Kulturcentrum: Fristadsmobilen är en vandrande och interaktiv konstinstallation med poesi som samlar tankar och ord på temat ”fristad”. Alla som vill får bidra med en dikt eller en tanke att hänga upp i mobilen. 1 oktober-29 oktober finns Fristadsmobilen på Kulturcentrum Sandviken.

STORVIK

Storviks bibliotek: Gunilla Humble har startat ett projekt tillsammans med Järbo Hembygdsförening Från textiltmönster till digitalt fönster. Här ställer Gunilla ut några av de kjolsäckar från Ovansjö som hon har kopierat efter gamla orginal som finns på Hembygdsföreningarna i Järbo och Ovansjö och även från Nordiska Museet i Stockholm. På Storviks bibliotek 20 /10-6/11. Öppet: Tis 13-19, Ons-fre 10-15.

HOFORS

Galleri Boken: Ulrika Muller, Målningar. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11. Utställningsperiod: 24/10 – 13/11. Max 5 besökare åt gången i galleriet. Öppet mån-ons kl. 10-18, fred kl. 10-18, med reservation för ändringar.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Biblioteket Skutskär: Förskoleutställning. Kommunens förskolor ställer ut alster på temat Stina Wirséns bilderboksvärld. De har läst boken ”Vem finns” och andra böcker av Stina Wirsén. Ett samarbete mellan biblioteket och förskolan. Utställningen pågår till 14 november. Biblioteket i Skutskär kl 10-19.