Det händer tisdag 29 september: Boksläpp, sagostund med mera

ARRANGEMANG

GÄVLE

Ett samtal om cirkus kl 18:30, OBS Digitalt via Gävle konstcentrums facebook. Samtal mellan intendent/kulturhistoriker Ann Nilsén och cirkusartist Kalle Wedin (tillika en av Gävle kommuns projektledare för Cirkus 2020). Gefle Dagblads kulturredaktör Kristian Ekenberg agerar moderator. Programmet visas på vår Facebook-sida.

Boksläpp: Livet efter döds­misshandeln på Kungsgatan. 15 år har gått sedan Marcus Gabrielsen från Gävle sparkades till döds på Kungsgatan i Stockholm. Nu har hans mamma Ewa-Britt skrivit en bok – hennes egen berättelse om livet efter dödsmisshandeln. Träffa Ewa-Britt på Bomhus Folkets Hus mellan kl. 12-14.

Sagostund med Gun på Andersbergs Familjecentral. Litteraturpedagog Gun läser en spännande bok för barn 0-18 månader och deras föräldrar. Begränsat antal platser. Andersbergs Familjecentral kl. 10.

Kl. 11.00 Träffpunkt för seniorer anordnar Gympa i Kvarnparken, mellan Nygatan och Heliga Trefaldighets kyrkan. Kl. 13.30 Träffpunkt för seniorer anordnar Gympa i Brunnsparken, mellan Luthergatan och S. Stapeltorgsgatan.

I Mariakyrkan i Sätra. Kl. 18:30 Trivselkören. För dig som vill sjunga, men är ovan eller aldrig har sjungit i kör tidigare. Repertoaren är blandad med visor, populära och kyrkliga sånger.

I Strömsbro församlingshus. Kl. 18:30 Musiksoaré. Sångare ur Strömsbros körer sjunger. Musik med humor och allvar. Klassiskt, pop och visa. OBS! Ingen publik på plats. Musiksoarén livestreamas via Strömsbro Kyrkas Facebook sida. Välkommen att lyssna och njuta online!

CirkusPerspektiv. Circus Meets Visual Arts. Barnvagnsvisning kl 10:00-10:45. Under utställningsperioden erbjuder vi varje vecka förbokade visningar där vuxen plus baby ser utställningen tillsammans. Visningar som tål joller helt enkelt! Förboka redan nu och först till kvarn gäller. Max 5 sällskap ryms per visning. Konstcentrum.

Kl 10.30 Promenadgrupp. Promenera tillsammans med andra under cirka en timmes promenad. En grupp för dig som går raskare och en grupp för dig som går lite långsammare. Efteråt fikar vi och umgås tillsammans. Fikakostnad 20 kr. Samling vid Bomhus kyrka.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

09.00 - 11.00 Seniorradion med Ingrid Carlsson. Rolf Vingemar besöker Hjälpmedel SAM och undrar vad det är. Jenny Lundgren förklarar för honom. Ingrid samtalar med Riyad Al-Halfi som kom till Sverige som kvotflykting. Krönika av och med Åke Sahlin. Gunni Jonsson ger ett boktips. Bernt-Olov Andersson läser ur sin bok Syrenernas tid. I berättelsen har vi hunnit fram till avsnitt 26.

16.00 – 18.00 Seniorradion med Ingrid Carlsson (repris)

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Gillar du ordning och reda? Bli god man! Vi behöver dig. Tack vare dig får flera människor det som de har rätt till. Anmäl ditt intresse på uppsala.se/bligodman Vi bjuder då in dig till en informationsträff. Den är digital i höst på grund av coronapandemin.

TIERP/SÖDERFORS

Kl 13 Promenad i Kyrkbyn med samling vid Tierpsgården. Ta med eget fika. Kl 14 Promenad i Söderfors med samling vid Söderfors församlingshem. Enkelt fika efteråt.

UTSTÄLLNINGAR

GÄVLE

Tillfällig utställning: Sötvatten - en värld av liv, 19 september - 22 november. Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten. En hisnade upptäcktsfärd både över och under vattenytan. Foton och filmer av Johan Hammar. Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20. Öppettider: Tisdag - fredag 11-17. Lördag, söndag 12-16. Måndagar stängt. Fri entré!

Reality Check. Hur är det att leva som ung muslim, same, afrosvensk, rom, östasiat eller jude i Sverige idag? Vad möts en av för fördomar och rasism? Utställningen tar avstamp i det interaktiva spelet Reality Check – Sveriges första app mot rasism. Utställningen är öppen under bibliotekets öppettider och vänder sig till unga och vuxna. Bomhus bibliotek.

”Inblick i huvet på Valter Johansson” fram till 18 oktober. Galleri Kulturkiosken, Timmermansg 4, Norra hörnet av gården vid Kulturhuset Gävle. Kl 16-20.

CirkusPerspektiv. Circus Meets Visual Arts. 19.09.20 – 04.10.20 Öppettider: Tisdag – söndag kl. 12- 16. Fri entré, max 15 personer åt gången i konsthallen. Under Cirkusåret 2020 arrangerar Gävle kommun en rad cirkusaktiviteter. I samband med detta har Gävle Konstcentrum givit CirkusPerspektiv i uppdrag att skapa en utställning och ett program som utforskar möjligheterna i ett möte mellan cirkuskonst och bildkonst, Circus Meets Visual Arts.

Fristadsmobilen. Fristadsmobilen är en vandrande och interaktiv konstinstallation med poesi som samlar tankar och ord på temat ”fristad”. Alla som vill får bidra med en dikt eller en tanke att hänga upp i mobilen. Ett initiativ av den lokala poeten och konstnären Liselotte Fluhr i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Sätra bibliotek.

Måleri av Mats Åkerman med utställningen “Sällsamma resor i den Svagiska Unionen”. Utställningen pågår t.o.m. 3/10. Övriga tider: Vardagar 10-18, lördagar 10-13. Profilen Konst & Ram, Nygatan 38.

Man ser upp är en digital utställning som kan upplevas på www.manserupp.se. I utställningen får publiken i en film, av Gävlefotografen Michael Tebinka, uppleva Sean Henrys verk Man looking up och lyssna till nyskrivna texter av studenter från Bollnäs folkhögskolas skrivarlinje, i en uppläsning av Folkteatern Gävleborg. 13 maj – 30 september.

Basutställningar på Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar. Länsmuseet Gävleborg äger en av landets största och mest betydande samlingar av svensk konst från 1600-talet till idag. I Rettigs Konstsalar möter du mästerverk av Alexander Roslin, Marcus Larson, Jenny Nyström, Carl Larsson, Bror Hjorth, Siri Derkert, Göteborgskoloristerna, Staffan Hallström, Ola Billgren, Lena Cronqvist och Annika von Hausswolff och många fler. Spår av liv. Forntidsutställning med föremål och berättelser från Gävleborgs län. Vad är arkeologi och vad gör en arkeolog? Smaken & kapitalet. Hedvig Ulfsparres liv och textilsamling. Historien händer här. Vi lyfter fram några viktiga händelser, platser och personer ur länets historia. Om Sveriges snabba omvandling från jordbruksland till industriland efter 1850. Hur skogen och närheten till havet har format Gävleborgs historia och bidragit till Sveriges utveckling. Textila mönster & tekniker. Utforska studieskåp och lådor med textila tekniker, se större mattor och vävnader – allt från Hedvig Ulfsparres samling. Fråga bilden. Vad säger bilden om tider, normer och idéal? Möt fotograferna Carl Larsson och Anna Nygren från 1900-talets början. Cyrénsalen. Gunnar Cyrén – Design i silver, guld, glas och plast.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

SANDVIKEN

Ossian Eckerman - utställning med konst där gränsen mellan det abstrakta och det figurativa är flytande. Med inspiration från äldre hantverkstraditioner och modernare konstformer. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-17.

HOFORS

Eva Maria Härdin, Målningar. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11 Hofors. Utställningsperiod: 26/9 – 16/10. Max 5 besökare åt gången i galleriet. Öppet mån-ons kl. 10-18, fred kl. 10-18, med reservation för ändringar.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Utställning Artquilt av Kerstin Andersson. Målar med tyg och tråd istället för färg och pensel. Ställer ut hela september på Café Furiren. Öppet alla dagar 11-16 torsdagar till 19.

Konstutställning – Roya Rahbar. Hon har ställt ut i Tehran, Mashhad och Uppsala. Nu har turen kommit till Älvkarleby kommun, där hon arbetar och bor, att få njuta av hennes abstrakta, starka målningar. 8 september – 3 oktober. Biblioteket i Skutskär.