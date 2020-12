Det händer tisdag 8 december: Promenad, utställningar

ARRANGEMANG

GÄVLE

Träffpunkt för seniorer: Kl. 11.00 Promenad med träffpunkt för seniorer på Söder, träff vid Länsmuseet. Biblioteket kommer med bokvagn och möjlighet finns att låna, böcker, filmer m.m (bokvagnen inställt vid snö/regn). Kl. 14.00 Digital fikaträff med träffpunkt för seniorer på telefon med tema, är du intresserad hör av dig till träffpunkten på 026-17 97 71.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

God man: Gillar du ordning och reda? Bli god man! Vi behöver dig. Tack vare dig får flera människor det som de har rätt till. Anmäl ditt intresse på uppsala.se/bligodman Vi bjuder då in dig till en informationsträff. Den är digital i höst på grund av coronapandemin.

RADIO

Radio Gävle

102,7 MHz

09.00 - 11.00 Seniorradion med Mats Åmvall. En tv-serie tycks ha fått fart på schackintresset. Vi talar med Gävle Schackallians om hur man agerar i coronatider. Hur bestämmer man vad nya gator ska heta? Annette Toresjö arbetar med ortsnamn och gatunamn. Hur säker är julhandeln i Gävle city och hur ska de tomma affärslokalerna fyllas på nytt? Daniel Swärd i studion. Konsument Gästrikland om öppetköp, bytesrätt, presentkort. Blueskvarten med Sven-Erik Lundberg.

13.00 – 14.05 Radio Gävle Extra. Musik för mig. Musikskribenten Lennart Lundkvist spelar upp sin favoritmusik.

16.00 – 18.00 Seniorradion med Mats Åmvall (repris).

UTSTÄLLNINGAR

GÄVLE

Little Art Cakery: 28 nov - 18 dec. ”Skepp och Landskap” av Berit Norrbelius Lindberg. Öppet tisdag-fredag 11-16, lördag-söndag 12-17.

Gröna kullen: Ami Widahl visar ”Naturens läkande kraft”, målningar. Blomsteraffären Gröna Kullen, Strömsbro. Öppet: vard 10-18, lö 10-15, sö 11-15.

Galleri Kulturkiosken: Tisdag 15-18, Onsdag 15-18, Torsdag 15-18, Lördag 12-15. Serier om trans & trams av Olivia Skoglund, som nyligen debuterat med sitt självbiografiska seriealbum. Pågår fram till och med 8/12. Kulturkiosken, Timmermansg 4, Gävle. Max åtta besökare samtidigt i lokalen, håll avstånd.

Länsmuseet: Basutställningar på Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar. Länsmuseet Gävleborg äger en av landets största och mest betydande samlingar av svensk konst från 1600-talet till idag. Spår av liv. Forntidsutställning med föremål och berättelser från Gävleborgs län. Textila mönster & tekniker. Utforska studieskåp och lådor med textila tekniker, se större mattor och vävnader. Fråga bilden. Vad säger bilden om tider, normer och idéal? Möt fotograferna Carl Larsson och Anna Nygren från 1900-talets början. Cyrénsalen. Gunnar Cyrén – Design i silver, guld, glas och plast.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

SANDVIKEN

Konsthallen: Trettio tankar om grafik. Gävle Konstgrafiker 60-årsjubileum! Utställningen presenterar föreningens ca trettio medlemmar, ”Årets blad” genom åren, en gemensam installation och en prova på-verkstad. Fri entré!, Konsthallen (Vi tar ansvar och håller avstånd). Kl 12-15.

Kulturcentrum: Grafik. Grafikutställning skapad av Kulturskolans bild och formelever. 19/11-13/12, Tillgången, Kulturcentrum Sandviken Måndag-Torsdag 10-19, Fredag 10-18, Lördag-Söndag 11-15.

ÖSTERFÄRNEBO

Österfärnebo bibliotek: ”Stålbo - Oppsjö bruk 350 år”. Produktionen var under några år störst i Gästrikland. Utställningen visar livet vid det då livliga bruket längs Stora gävlevägen. Öppettider: må 13-18, Ti 10-12 samt 13-16, On 10-12 samt 13-16, To 10-12 samt 13-18, Fr stängt. Utställningen öppen till och med 17 december.

JÄRBO

Järbo bibliotek: Utställning av kjolsäckar av Gunilla Humble. Gunilla har startat ett projekt tillsammans med Järbo Hembygdsförening. Från textiltmönster till digitalt fönster. Här ställer Gunilla ut några av de kjolsäckar från Ovansjö som hon har kopierat efter gamla original som finns på Hembygdsföreningarna i Järbo och Ovansjö och även från Nordiska Museet i Stockholm. På Järbo Bibliotek 7 december-7 januari. Öppet Måndag kl.13-19, Tisdag kl.10-15, Onsdag kl.10-15, Tors kl.13-19.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Biblioteket i Skutskär: Bengt Söderhäll, ”Divid – att vända sig om”. Teckningar, texter och sånger i lekens tecken. Utställningen pågår 17 november – 5 januari. Utställningen är öppen under bibliotekets öppettider: Mån-ons 10-19, Tor-fre 10-19, Lör 10-13, Sön 13-16.