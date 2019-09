Di Leva ett steg närmare rymden – premiärvisar nya UFO-låten vid topphemliga Area 51: "Dags att släppa på hemligheterna"

Allt är en följd av ett internetskämt. Det var i somras som en amerikansk komiker vid namn Matty Roberts startade Facebook-eventet "Storm Area 51, The Can't Stop All Of Us". Eventet blev snabbt viralt och hela två miljoner tryckte i "jag kommer", något som rörde upp oro över vad som faktiskt skulle ske om arrangemanget – planerat till 20 september – skulle bli verklighet.

Trots att de flesta troligtvis såg eventet som satir fick den ansenliga siffran två miljoner potentiella besökare det amerikanska flygvapnet att agera och gå ut med en officiell varning om att det inte var en särskilt bra ide alls.

Det lugnade inte Area 51-hysterin – och snart fanns det också en EDM-festival med namnet Alienstock knuten till Facebook-eventet. Men bara i dagarna gick den festivalen i stöpet, då den skulle arrangeras i byn Rachel med strax över 50 invånare i närheten av Area 51 – möjligheterna att ta emot 10-30 000 besökare fanns inte.

Det urspårade internetskämtet knoppade dock av sig i ännu en festival planerad till 20 september, fast med än mer blygsam framtoning och vision – "Storm Area 51 Basecamp". Någon stormning blir det dock inte. Så här skriver arrangörerna själva: "Det kommer inte bli någon olämplig stormning av en aktiv militärbas som försvarar nationens säkerhet, istället är målet att bistå med en mikrofon för rörelsen och samtidigt erbjuda en säker, organiserad plattform för utbildning och medvetenhet för både "troende" och oinitierade att samlas kring och lära sig mer".

Det blir heller inget besök på festivalen för Thomas Di Leva – men däremot en premiärvisning av videon till hans nya låt "Men in black", om allt går som det ska.

– Det är en kamp mot klockan nu att färdigställa videon men vi vill jättegärna premiärvisa den där, säger Thomas Di Leva när tidningen når honom.

Intresset för UFO:n och oförklarliga fenomen har han haft sen unga år.

– Låten handlar inte om filmen "Men in black", som är lite tillrättalagd, utan om de riktiga berättelserna som den filmen bygger på. Det finns mörka autentiska vittnesskildringar och de som påstår sig ha mött männen i svart har inte haft några trevliga upplevelser, fortsätter han.

Låten, som alltså har premiär 20 september, är en första pusselbit från Di Levas kommande album "The hybrids".

– Det handlar om hur mänskligheten har påverkats av UFO-fenomenet och var vi är på väg i den intergalaktiska utvecklingen. Det är ett X-files-album – the truth is out there, säger han och skrattar lite innan han blir mer allvarlig:

– Hela den är Storm Area 51-rörelsen som kom till i somras visar på att det är många mer som funderar över detta och vill veta sanningen än vad som kommer fram i exempelvis media. Jag tycker att det är dags att släppa på hemligheterna och att det är viktigt att vi får veta hur det ligger till egentligen. Med internet och det faktum att alla bär runt på en telefon har i alla fall gjort det svårare och svårare att hålla saker hemligt.

Det blir den första internationella releasen från ditt eget skivbolag Spaceflower – men jag gissar att du drömmer om en universell release?

– Ja, haha, eller åtminstone en galaktisk release.