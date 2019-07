Di Leva och Jöback gör Furuvik - det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 27

TISDAG 2 JULI

Piratäventyret med Kapten Schack Matt och Jubb Jubb, Tönnebro, 11.00.

Dansstycket "Ringar på vattnet" av Anna Holmström med unga dansare, Krysset, Sandviken, 13.00 och 14.00.

Stadsvandring: Mackmyra Brukspark, Gävle, 18.00.

ONSDAG 3 JULI

Stadsvandring: Industristaden Gävle växer fram med Ann Nilsén och Ingela Broström, samling: Sockerbruksladan, Gävle, 18.00.

Sommartango, Musikpaviljongen, Regementsparken, Gävle, 18.00.

Sommarskratt med Gasta: Jonas Strandberg, Lisa Eriksson och Gastakomikerna, Trebo brygga, Sandviken, 18.30.

Quiz, Trivs, Gävle, 19.00.

TORSDAG 4 JULI

Stadsvandring: Dömda från Gävle, true crime-vandring med Anders Wesslén, samling vid Folkets Hus, Gävle, 18.00.

Allsång i Trebo: Andreas Lundstedt, Midnight Express, Dadson, dj och gäster Hotell Hedåsen, Sandviken, 20.00.

Sommardansen: PH:s, Laduholmen, Forsbacka, 19.00.

Sommarskratt med Gasta: Jonas Strandberg, Lisa Eriksson och Gastakomikerna, Engeltofta, Gävle, 19.00.

FREDAG 5 JULI

Torsåker Bluegrass Festival, Torsåker, 5-7 juli.

Dansstycket "Ringar på vattnet" av Anna Holmström med unga dansare, Stortorget, Gävle, 13.00.

Rädda skaparbyn! Med: Billy Bremners Rockfiles - A Tribute To Rockpile , Skaparbyn, Hedesunda.

Fredagstrubadur, Skärgårdskrogen Utvalnäs, Gävle, 18.00.

Premiär: “En sommarvals” - ett musikaliskt lustspel med JV Musik & Teater, Högbo bruk, Sandviken, 19.00.

Thomas Di Leva hyllar David Bowie, Furuviksparken, Gävle, 20.00.

LÖRDAG 6 JULI

Sommarkonserter i Musikpaviljongen, Esplanaden, Gävle: Systarna Gävleborg, 12.00.

“En sommarvals” - ett musikaliskt lustspel med JV Musik & Teater, Högbo bruk, Sandviken, 16.00 och 19.00.

Torsåker Bluegrass Festival, Tors Loge, Torsåker, 5-7 juli.

Peter Jöback, Furuviksparken, 20.00.

Klubb Kontrast (techno) med Benjamin Mull. Spelar gör även Slim Vic, Alexander Avra, Asqari, D-Phakt och Jimmy Koskinen, Five nattklubb, Gävle, 22-03.

Lambert Nova och Mondegreen, Rack N Roll, Gävle, 22.30.

SÖNDAG 7 JULI

Cityloppis, Gävle city, 10.00.

Gävles största bordsloppis, Gävletravet, 11.00.

Harskärsdagen, Harkskär, Gävle, 14.00.

Torsåker Bluegrass Festival, Torsåker, 5-7 juli.

Trio Kontrast, Wij Valsverk, Ockelbo, 16.00.

“En sommarvals” - ett musikaliskt lustspel med JV Musik & Teater, Högbo bruk, Sandviken, 16.00.

John Lindberg, Stefan Nykvist, Olle Tjern - A DATE WITH ELVIS (A Tribute To The King), Smedjan, Stjärnsund, 19.00.