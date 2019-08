Diggiloo och Gävle Pride - det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 33

MÅNDAG 12 AUGUSTI

Barnkulturvecka på Sunnanäng kulturgård, Sandviken, 12-16 augusti. Denna dag familjeföreställning med Mr K, 13.00.

TISDAG 13 AUGUSTI

Hiphopbussen med Redline Recordings-artisterna Labyrint, Gjimmy och Blen (19.30). På Programmet även Dj Papi, open stage, afro fitness och C-Joe, Boulognerskogen, Gävle, 15.00 och framåt.

Swing i paviljongen med GRRC, Regementsparken, Gävle, 18.00.

Allsång med Krister Fridh, Skärgårdskrogen Utvalnäs, Gävle, 18.00.

Kulturkväll: Jack and the Rippers spelar 60-tal, Café Udden, Gysinge, 19.00.

Utomhusbio: "Medan vi lever", Boulognerskogen, Gävle, 22.30.

ONSDAG 14 AUGUSTI

Sommartango, Regementsparken, Gävle, 18.00.

Trivs med quiz, Trivs, Gävle, 19.00.

TORSDAG 15 AUGUSTI

Gävle Pride 2019, 15-18 augusti.

Filnmdagarna 2019, Folkets Hus, Hofors, 10.00.

Utställningar: Ikoner/Klädkod samt Open Mind, Kulturhuset, Gävle, 11.00.

Vernissage: Med queera perspektiv, Sveriges fängelsemuseum, Gävle, 12.00.

Queer konst - visning, Länsmuseet, Gävle, 17.00.

Konsert, Österfärnebo kyrka, 18.00.

Slow Roll #35: Vem brände vem och andra ruskigheter, samling vid Posa Cykel, Gävle, 18.00.

Säsongsavslutning: Sommardansen: Expanders, Laduholmen, Forsbacka, 19.00.

Choro, Högbo kyrka, Sandviken, 19.00.

Blåsmusik i Regementsparken med Oktetten Ehnstedts Eftr, Regementsparken, Gävle, 19.00.

Utomhusbio: Jumanji, Boulognern, Gävle, 21.30.

FREDAG 16 AUGUSTI

Fredagstrubadur, Skärgårdskrogen Utvalnäs, Gävle, 18.00.

Tove och Olovs sommarkonsert, Bönhuset, Åbyggeby, Ockelbo, 18.30.

Gävle Pride-show med komikern Magnus Carlsson, Clarion Hotel Winn, Gävle, 18.30.

Diggiloo-turnén med Jessica Andersson, Mimi Werner, Magnus Carlsson, David Lindgren, Mariette, Thomas Petersson, Arvingarna och John Lundvik, Strömvallen, Gävle, insläpp 17.00, showstart 19.00.

No Comments, Le Chef, Gävle, 19.00.

Pride to be you, Musikhuset, Gävle, 19.00.

Dans till PH:s, Åmotsparken, Ockelbo, 19-23.

Platina, Camp Kungsgården (campingen), Sandviken, 20.00.

Rädda skaparbyn! Med: Rohdes Rockers , Skaparbyn, Hedesunda.

LÖRDAG 17 AUGUSTI

SM i vattenrutschkana, kvaltävling 1, Furuviksparken, Gävle.

Bakluckelopppis, Ica Nära Hedesunda, 9-15.

Storloppis med ett trettiotal försäljare som säljer allt från kuriosa, antikt, retro, småmöbler, växter, mattor, porslin med mera. Kaféet öppet. Vid regn är evenemanget inomhus, Södra kolonins festplats, Gävle, 10-15.

Folkmusikdag på Oklagård i Ockelbo med spelmansbrunch, visstuga, kulning och konserten Fäbodtoner med riksspelmännen Bernt Lindström och Kerstin Rozgoni samt Julia Woxberg, 10-18.

Bondens egen marknad, Stortorget, Gävle, 10.00.

Pre Pride-party, Clarion Hotel Winn, Gävle, 11-14.

Byloppis, Lekplatsen, Bäck, Valbo, 11-15.

Mackmyra Whisky firar 20 år med jubileumsprovning, guidad turer med mera, Whiskybyn, Gävle, 12.30.

Sunset Serenaders, Gröna kullen, Gröna vägen 2, Gävle, 14-15.

SM i Klask, Interpool, Gävle, 14.00.

Vernissage: Lär mig leva av Fanny Erkelius, Länsmuseet, Gävle, 14.00. Visas till och med 6 oktober.

Gävle Pride - Parad 2019, samling i Stenebergsparken 14.00.

Blåsmusik i Regementsparken med Marinens musikkår (Karlskrona), Regementsparken, Gävle, 15.00.

Miss Li, Furuviksparken, Gävle, 20.00.

Sista kvällen på Five nattklubb, Gävle, 23.00.

SÖNDAG 18 AUGUSTI

Stadsvandring: Historisk stadsvandring för stora och små med Kultura, samling: muren vid Slottshäktet på Hamiltongatan, Gävle, 11.00 och 16.00.

Synth och motion 2019, Hemlingbyspåret, Gävle, 12.00.

Söndagsdans med Rillen, Regementsparken, Gävle, 13.00.

Tillsammans för Sätra-dagen med artistuppträdanden (Mojje bland annat), bouleturnering, hoppborg, häst och vagn, streetart med Rolfcarlwerner, utomhusbio på kvällen (21.15: "The Miseduacation of Cameron Post") och mycket mer, utanför Träffen, Sätra, Gävle, 15-18.