Nyförvärvets succéstart efter lånet – dubbla mål i Sandvikens seger: "Kan inte bli bättre"

Namir Alispahic och Irhan Smajic flög hem till Bosnien-Hercegovina på söndagen.

Jacob Hjelte fyllde tomrummet – på elva minuter.

– Helt klart över förväntan, att göra två mål på elva minuter. Men det är kul, säger lånet från Gefle efter 3–1-segern mot Assyriska på Södertälje fotbollsarena.

Nyförvärvet visade ingen ringrost när han drog på sig Sandviken-tröjan. I stället utnyttjade han sina två första chanser i matchen och lade grunden till att Sandviken kunde bryta den fem matcher långa sviten utan seger – och klättra upp på fast mark i division 1 norra.

– När vi kommer upp och får in bollen i boxen är vi farliga. Jag kan nicka in 1–0 på inläggsfrispark och sedan blir det lite kaos i straffområdet, och när "Bella" vinner sin duell så kan jag peta in 2–0 i öppen bur. Det betyder jättemycket. Så klart skönt att få en nystart och bygga upp självförtroendet här. Och att få den starten är en push i rätt riktning. Det är super, säger Jacob Hjelte.

21-åringen var också nära ett hattrick. I synnerhet just före paus, då han nickade över efter ett fint inlägg från Christoffer Aspgren.

– De skojade om det i bussen på vägen ned, att jag skulle göra hattrick, men det försökte jag väl vifta bort. Men det var nära några gånger.

Emil Bellander stängde i stället matchen med sitt 3–0-mål i 74:e minuten. Och efter matchen hyllade matchhjälten samarbetet med sin nya anfallspartner.

– Vi har säkert 20, 30 U-matcher tillsammans i GIF, så det var inte första gången vi spelade tillsammans. Det fungerar jättebra. Bellander är en superbra kille att spela med. Bra felvänd och jobbar hårt. Han kan ju ta ned bollar med kinden och allting. Han är grym en mot en, säger Jacob Hjelte.

Och det är knappast överraskande att tränaren Pelle Olsson myste över sitt nyförvärvs prestation i debuten.

– Vad ska man säga? Det är fantastiskt. Det kan inte bli bättre. Jag tycker ju att han är en bra forward – och han kanske inte har fått det att lossna under GIF-perioden. Ibland kan det räcka med att man sätter på sig en annan tröja och ett annat klubbmärke så kommer axlarna ned lite. Han gör två bra mål, säger Sandvikens tränare, vars drag att ändra till 3–5–2 föll väl ut.

Fortsätter ni med det systemet nu?

– Det är en svår fråga. Jag tycker ju att vi har spelat bra med 4–4–2, så därför har vi en del beslut att fatta inför matchen på onsdag mot Arameisk-Syrianska, säger Pelle Olsson.

Ytterligare ett frågetecken inför nästa omgång: mittfältaren Viktor Nordin tvingades utgå i första halvlek med en skadad ljumske.

REPRIS: Se SIF:s sköna bortaseger mot Assyriska igen

Matchfakta: division 1 norra

Assyriska FF–Sandvikens IF 1–3 (0–2)

Målskyttar: 0–1 Jacob Hjelte (7), 0–2 Jacob Hjelte (11), 0–3 Emil Bellander (74), 1–3 Alagie Sosseh (83).

Publik: 462.

Varning, AFF: Alagie Sosseh. Varning, SIF: Gustav Thörn.