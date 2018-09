SIF fortsätter att vinna – födelsedagsbarnet Hägg knorrade in segermålet på favoritplanen: "Jag älskar den här arenan"

Läs även: Heta nyförvärvet mitt i SIF:s klättring uppåt: "Pelle ringde – och sedan var det inte mycket att fundera över"

Marcus Hägg var tillbaka i startelvan efter en lite bekymmersam säsong.

– Jag hade problem med magen från förra året och in till maj i år egentligen. Sen har jag ändå varit med nu i tio-tolv matcher och har spelat många av dom, även om jag suttit en del på bänken.

Men du känner dig fräsch i kroppen?

– Ja, jag känner mig i bra form. Det har tagit en stund att komma in i det så klart, men nu känner jag mig bra och i form.

Det var precis i inledningen av andra halvlek som Sandviken fick ett finfint frisparksläge strax utanför straffområdet. Slava Koidan var sugen, Jonathan Hellström var sugen, men mest sugen var Marcus Hägg.

– Jag brukar slå frisparkar, eller gjorde det för två år sedan när vi spelade i tvåan och satte några då – jag har skapligt facit på frisparkar. Jag brukar säga att (Emil) Bellander är för stark så vi får aldrig några. Men nu var det York (Rafael) som är lite svagare och då ramlade han. Det vara bara att tacka och ta emot, haha!

Du får tacka dina klena lagkamrater helt enkelt.

– Haha, ja.

SIF är inne i en fin period just nu och har sex raka utan förlust. Efter en lite tuffare vår är känslan att man hittat en höstform att bygga vidare på.

– Vi började lite knackigt och hittade inte riktigt spelet och så. Men den senaste tiden känns vi ruggigt bra, stabila bakåt, släpper in få mål. De målen vi släppt in på slutet har varit fasta situationer, men i öppet spel släpper vi inte in några.

– Så länge vi inte gör det vet vi att vi kan göra mål framåt. Vi får alltid våra lägen, sätter vi dem så vinner vi matcherna – och det har vi gjort nu på slutet. Vi är i ruggigt bra form även fast vi inte spelar jättebra idag så vinner vi ändå.

Sandviken har lämnat VM-arenan Jernvallen och var tillbaka A-planen på Jernvallen som fått en ny matta. Rörigt? Inte för Marcus Hägg som trivs på sin nya gamla hemmaplan.

– Jag älskar den här arenan. För mig är det nostalgi att spela här. Vi spelade här när vi gick upp och det var min första säsong, det känns som hemma här.

Matchfakta

Sandvikens IF–Assyriska FF 2–1 (1–1)

Målen: 1–0 (19) Emil Bellander, 1–1 (32) Abu Bakarr Suma, 2–1 (47) Marcus Hägg.

Domare: Fredrik Oppong.

Publik: 526, nya gamla Jernvallen.