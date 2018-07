Han spelar som Claude Makélélé och han har fullkomligt exploderat – här är Månadens lag i Gästrikefotbollen

Fotnot 1: De divisioner som tagits i beaktning för "Månadens lag" är division 2 södra Norrland och division 3 på damsidan och division 4, 5 och 6 på herrsidan.

Fotnot 2: Det här är andra gången Sporten utser Månadens lag i lokalfotbollen för säsongen 2018. Siffran inom parentes anger hur många gånger spelaren varit med i laget tidigare.

MAJ MÅNAD: De tar plats i elvan – här är Månadens lag i lokalfotbollen: "Spelar otroligt tufft och ständigt på gränsen"

MÅLVAKT:

Linn Pousette – Hille IF, division 2 södra Norrland (1).

Pousette tar sig tillbaka in i Månadens lag efter ytterligare några starka insatser med sitt Hille. Har släppt in sju mål på fem matcher i juni och med det totalt elva under säsongen. När lagkapten Linnéa Lindbom (mer om henne längre ner) saknades i matchen mot Stensätra fick dessutom Pousette plocka upp bindeln. Serien har tagit sommarlov och Hille ligger på lika många poäng som tabellettan Team Hudik. Starkt.

BACKLINJEN:

Roger Nilsson – Åbyggeby FK, division 5.

Parhästen Daniel Theorin har varit skadad men Åbyggeby har ångat på ändå. Inte minst tack vare Roger Nilssons rutin i försvaret. Laget har bara släppt in fyra mål på hela månaden och totalt sju under säsongen. Då har Nilsson nästan gjort lika många framåt med sina fem pytsar.

Nils Baehre – Brynäs IF, division 4.

Mittbacken är en starkt bidragande orskak till att Brynäs bara släppt sju mål på 13 matcher den här säsongen – med det klart minst i division 4. Brynäs tappade sina första poäng i serien under juni månad men det går knappast att lasta Baehre för det tappet. Han gjorde sitt i matchen som slutade 1–1 borta mot Hofors på Stålringen.

Linnéa Lindbom – Hille IF, division 2 södra Norrland.

När Veckans match gästade Skutskär visade Lindbom upp hela sitt register när hennes Hille vände underläge 0–2 till seger 5–2. Lindbom gjorde inga misstag och stoppade gång på gång Skutskärs försök till anfallsspel. Som hon gjort i så många matcher den här säsongen.

Andreas Olsson – Torsåkers IF, division 4.

Vänsterspringare som har gjort vänsterkanten till sitt domän när Torsåker spelar. Har både offensiva och defensiva kvaliteter i ett lag som har en målskillnad på 40–5 (!) i juni månad. Galna siffror, som Olsson och hans lagkamrater kan klappa sig själva på axeln över.

MITTFÄLTET:

Fawad Mohammadi – Hofors AIF, division 4.

Snabb och teknisk högerytter som bidrar med både målgivande passningar och egna mål för sitt Hofors – det enda lag som snott poäng av mäktiga Brynäs den här säsongen. Räddade poäng mot Huge när han skickade in 1–1-målet i den 88:e minuten och Hofors hänger på i toppen av tabellen efter drakarna Brynäs och Torsåker.

Jesper Frödin Glad – Brynäs IF, division 4 (1).

Apropå drakar – Brynäskaptenen Frödin Glad är tillbaka i Månadens lag efter ännu en stark månad. Spelar som Claude Makélélé gjorde för Real Madrid i början av milleniet och ger balans till ett lag där många spelare – inklusive försvararna – vill framåt, framåt och ännu mera framåt.

Wilma Sjöberg – Hille IF, division 2 södra Norrland.

Spelar ute till vänster i Hilles anfall och får här en plats som vänsterytter. Lägger inte fingrarna emellan och har en resolut spelstil som resulterat i nio mål den här säsongen. Sex av dem har kommit i juni månad varav två i den bragdartade vändningen mot Skutskär

ANFALLET:

Jimmy Jansson – Gårdskärs GoIF, division 6.

Gårdskär är ett mittenlag i division 6 som gjort totalt 15 mål den här säsongen. Tio av dem av kommit från Jimmy Jansson, varav sex mål på tre matcher under juni månad. Den fina formen hoppas han kunna ta med sig till division 4 och IK Huge som han blev klar för i dagarna.

Johan Lindkvist – Torsåkers IF, division 4.

Gjorde en del mål redan i säsongsinledningen men under juni har Lindkvist fullkomligt exploderat. Det började med det superstökiga derbyt mot Hofors och sedan dess har han sprutat in tolv av sina 17 mål. I 12–0-segern mot tabelljumbon Järbo gjorde han fyra stycken. Bara en sån sak.

Alexander Sjöström – Åbyggeby FK, division 5 (1).

Sjöström fortsätter att ösa in mål för Åbyggeby. Har nu gjort totalt 18 stycken på sina tio spelade matcher. När division 5 nu går på sommaruppehåll efter 13 spelade omgångar har han åtta måls marginal ner till tvåan i skytteligan – lagkamraten Babak Gafori.

TRÄNARE:

David Laksola – Torsåkers IF, division 4.

Torsåker har spelat sex matcher i juni månad. På dessa har man en målskillnad på 40–5 och med det självklart sex segrar. Det är nästan orimligt bra. Kan dessutom tacka ärkerivalen Hofors för att de spelade oavgjort mot Brynäs så att Torsåker tog in i tabellen. Laksola ska dessutom ha beröm för sitt arbete runt om själva laget. Och för insatsen under tumultet i derbyt när han ensam avfärdade hemmaklacken som fick finna sig i att titta på matchen från utanför stängslet.

