Hetaste spelarna i lokalfotbollen – här är topp 30-listan för augusti: "Anfallsgiganten visade toppklass"

Fotnot 1: De divisioner som tagits med för denna rankning är division 2 södra Norrland och division 3 på damsidan samt division 4, 5 och 6 på herrsidan.

Fotnot 2: Siffrorna inom parentes anger spelarnas placering på Sportens ursprungliga topp-50 lista, listan över de 30 hetaste spelarna i maj månad, samt listan över de 30 hetaste spelarna i juni månad. Spelare utan parentes är för första gången med på listan. Symbolen ¤ innebär att spelaren varit en "bubblare".

► 30–26

30. Clara Sundelin – Hofors AIF, division 3.

29. Adam Nilsson – Brynäs IF, division 4.

28. Fawad Mohammadi – Hofors AIF, division 4 (38, 19, 10).

27. Mikael Berglund – Norrsundets IF, division 4 (14, –, –).

26. Veronica Larsson – Hofors AIF, division 3 (–, –, 22).

► 25–21

25. Mohamed Hamid – Brynäs IF, division 4.

24. Evelina Larsson – Skutskärs IF, division 2 södra Norrland (35, –, –).

23. Isak Högblom – Torsåkers IF, division 4.

22. Emelie Bernhardsson – Årsunda IF, division 3 (–, 21, 19).

21. Abdoul Razaki – Hofors AIF, division 4.

► 20–16

20. Stina Andersson – Hofors AIF, division 3 (–, 17, 30).

19. Emil Sjöö – Brynäs IF, division 4 (4, 1, 16).

18. Adelina Murseli – IK Sätra, division 3 (10, –, 12).

17. Linn Pousette – Hille IF, division 2 södra Norrland (–, 7, 14).

16. Kim Oscarsson – Åbyggeby FK, division 5.

► 15–11

15. Yasky Sanyang – Hofors AIF, division 4 (–, 8, ¤).

14. Johan Lindkvist – Torsåkers IF, division 4 (–, 26, 1).

13. Nils Baehre – Brynäs IF, division 4 (–, –, 4).

12. Daniel Theorin – Åbyggeby FK, division 5 (1, 5, –).

11. Wilma Sjöberg – Hille IF, division 2 södra Norrland (–, –, 9).

► 10–6:

10. Jesper Frödin Glad – Brynäs IF, division 4 (–, 11, 7).

9. Linnéa Lindbom – Hille IF, division 2 södra Norrland (–, –, 2).

8. Magnus Johansson – Hofors AIF, division 4 (–, –, ¤).

7. Andreas Olsson – Torsåkers IF, division 4 (–, 14, 11).

6. Michael Broberg – Hofors AIK, division 4.

► 5–1

5. Anna-Karin Hall – Stensätra IF, division 2 södra Norrland.

Superrutinerade Hall, som har meriter från både damallsvenskan och landslagsspel har visat på gammal god form i augusti. Stensätra gjorde tio mål, och av de gjorde Hall åtta. Snacka om att visa vägen för sitt lag. Just nu bär Hall Stensätra under sina vingar.

4. Rijad Ahmic – Brynäs IF, division 4.

I skrivande stund har inte "Riki" släppt in ett spelmål på fyra månader. Förutom straffmålet som han släppte in mot Norrsundet var den senaste gången Ahmic fick hämta ut bollen ur nätmaskorna 8 maj mot Järbo. Höll nollan fyra av fem matcher i augusti.

3. Alexander Skråmo – Torsåkers IF, division 4 (5, 3, 13).

Det är tveksamt om någon annan spelare i lokalfotbollen spelar med sån frenesi som Skråmo gör. Torsåker ska vara glada över att man har honom i laget, för Skråmo ser ut att göra riktigt ont att möta. Lokalfotbollens Steven Gerrard bidrar både i defensiven och offensiven.

2. Mikaela Parner – Skutskärs IF, division 2 södra Norrland (13, 2, 8).

Efter en mellanmånad – nåja, men med Parners mått mätt – i juni visade Skutskärs anfallsgigant återigen toppklass i augusti. Sprutade in mål och leder nu med marginal skytteligan i serien. Parner är en stor anledning till att Skutskär är ett topplag i år.

1. Alexander Sjöström – Åbyggeby FK, division 5 (12, 4, 3).

Nu går det inte att hålla Sjöström borta från förstaplatsen längre. Efter idel topplaceringar på Sportens rankningar svarade Sjöström upp med ännu en stark månad, och nu är topplaceringen hans. Åbyggeby fortsatte att vinna och Sjöström att göra mål. Som vanligt. Totalt har han nu gjort 29 stycken den här säsongen.

► Bubblare:

Oscar Lagerman, Österfärnebo/Hedesunda IF – Sandra Lindgren, Årsunda IF – Lina Danielsson, Årsunda IF – Roger Nilsson, Åbyggeby FK – Mattias Olsson, Torsåkers IF – Joel Folkesson, Hofors AIF – Awelker Nurheesen, SIF international – Mohamud Hussein, SIF international.

