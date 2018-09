Målvaktsjätten bäst i Hofors – trots fyra insläppta mål mot ärkerivalerna: "Förstår inte vad som hände"

MISSA INTE: Torsåker utklassade Hofors i rivalmötet – se reprisen av Veckans match här

Det blev inte som det var tänkt för Hofors under fredagskvällen.

Det här var kvällen när man skulle ta revansch för förlusten senast, plocka tre poäng och kliva om ärkerivalen Torsåker i tabellen.

Folkfest blev det, med 850 åskådare på plats på Stålringen, men festen kom av sig för hemmapubliken när Hofors förlorade med närmast utklassningssiffror.

4–1 slutade matchen, i Torsåkers favör.

– De var mycket bättre än oss. Jag förstår inte vad som hände riktigt. Vi är så passiva och kom inte alls in i pressen. De fick göra precis som de ville. Normalt sett är vi jättetäta defensivt men det här ... De fick göra vad fan de ville, säger Magnus Johansson, målvakt i Hofors.

Ska det vara så här stor skillnad?

– Nej, det ska det inte. De var bra, det är bara att erkänna, men vi var jättedåliga. Det ska inte vara sån här skillnad. I vanliga fall släpper vi inte till alls så här många målchanser. Det fallerar ...

När lagen möttes på vårsäsongen ledde Hofors med 2–0 men förlorade till slut med 2–4.

– Vi är inte vana att spela såna här matcher. Det är inte Torsåker heller, men de kanske kan hantera det bättre, säger Johansson.

Blir det extra press med all publik alltså?

– Ja, jag har ingen bättre förklaring än så. Det är det enda jag kan komma på. För så här dåliga är vi inte.

Johansson var resultatet till trots en av Hofors klart bästa spelare i derbyt. Utan honom mellan stolparna hade resultatet kunnat rinna iväg ytterligare. De fyra mål han släppte förbi sig under fredagskvällen var fler än han släppt in sedan sommarledigheten. På övriga matcher har han släppt in två mål, hållit nollan tre gånger och Johansson är alltjämt en av de bästa målvakterna i division 4. Inte pjåkigt efter ett längre speluppehåll.

– Jag har inte spelat på sex år, men det har gått bra för mig i år. Det har gått över förväntan, säger han.

På de mål Torsåker gjorde kunde han inte göra mycket. Kanske allra helst på förre Hoforsspelaren Carl Waaras kanonskott i den 63:e minuten.

– Jag hade lite flyt där, skrockade Carl Waara efter matchen.

Riktigt lika munter var inte Johansson som fick hämta ut bollen ur nätmaskorna en tredje gång. Efter förlusten ser det dessutom tufft ut för Hofors att hänga på topplagen Brynäs och Torsåker. Det är nu fyra poäng upp till kvalplats. I teorin finns chansen, men det ska mycket till för att lagen ovanför ska släppa ikapp de blåklädda. Hofors bortamöter dock Brynäs i den allra sista omgången av serien, 30 september.

– Det blir väldigt tufft nu. Det ska mycket till. Vi kan säkert vinna våra matcher som är kvar och vinna mot Brynäs, men jag tror inte att de tappar så mycket på de matcherna som är kvar. Chansen finns, men det blir tufft, säger Johansson.

Matchfakta

Hofors–Torsåker 1–4 (0–2)

Målen: 0–1 (22) Johan Lindkvist, 0–2 (43) Marcus Eriksson, 0–3 (63) Carl Waara, 1–3 (64) Yasky Sanyang, 1–4 (68) Mattias Olsson.

Domare: Jacob Westerlund.

Publik: 850, Stålringen.

