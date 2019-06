Hille IF tog första poängen på över en månad – nu hoppas tränaren på islossning

Hille bröt den över en månad långa måltorkan när man spelade lika mot Enköpings SK. Laget skapade många målchanser och borde kanske haft en straffspark. – Tränaren i Enköping sa att det var den klaraste han sett, säger Hilles tränare Jerry Haaranen efter matchen.

Hille tog ledningen redan i den tolfte minuten efter en snabb kontring på en Enköpingshörna och det gladde tränare Haaranen.

– Vi hade pratat om omställningar inför matchen och Wilma kommer fri från halva plan. Hon är en målskytt av rang så hon gjorde inget misstag.

Målet innebar Hilles första mål på fyra matcher och laget gick till pausvila med en 1-0 ledning. I andra halvlek kvitterade dock Enköping till hemmalagets förtret.

– Vi har inte det rätta flytet. Målet de gör är ett skott som studsar vår spelare i huvudet och går i en båge över målvakten, men vi borde gjort tre till fyra mål i första halvlek, konstaterar Jerry Haaranen.

Ovanpå det menar han att laget borde haft en straffspark.

– Till och med tränaren i Enköping sa att det var den klaraste han sett. Hon blir totalkapad bakifrån, jag förstår inte varför han inte tar den.

Överlag var han också nöjd med prestationen och att laget tog poäng igen.

– Vi följde vår gameplan bra. Vi har slarvat något så fruktansvärt i tidigare matcher och det tycker jag inte att vi gjorde igår. Även om det var lite mungiporna ner igår så är jag nöjd med resultatet säger Jerry Haaranen.

Gefle IF tappade sent mot Sollentuna vilket innebär att Hille i och med sin poäng knappar in på lagen ovanför i kampen om att hålla sig kvar i Division 1. Ytterligare chans till poäng kommer mot Rimbo nästa helg och tränare Jerry Haaranen har ett tydligt mål för den matchen.

– Vi var helt borta mot Rimbo i premiären så vi åker dit för att ta revansch.

Hilles tre stjärnor

3: Lova Johansson

2: Wilma Sjöberg

1: Johanna Lingvall Div 1 Norra Svealand, dam

Hille IF - Enköpings SK UK 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 (12) Wilma Sjöberg, 1-1 (54) Elvira Gustafsson.