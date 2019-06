Sandviken stormar vidare i topp – med en strålande målvakt mot gamla laget: "Det var speciellt - jag trivdes så väldigt bra här"

Sandvikens IF kom till Älvvallen i Ljusdal som obesegrat topplag efter sex vinster och två kryss.

Och åka hem med intakt nolla och en befäst serieledning efter en mycket stark insats – och vändning.

I sommarvärmen på Erik Hamréns plan blev det en kalldusch direkt när hemmalagets målfarliga lagkapten – redan i första minuten – satte dit en retur efter ett distansskott.

Det var också Moa Altin Elfvings enda mindre bra ingripande den här dagen.

Resten av matchen var Sandvikens explosiva – och stundtals rent akrobatiska – målvakt helt omutlig.

Och det trots en särskild anspänning.

– Det var lite tufft och känslosamt att komma hit och spela, Ljusdal är ett så härligt gäng och jag kan sakna dem lite. Jag hade en jätterolig säsong och trivdes så bra här, trots skador och annat som inte gick min väg. Men jag älskar mitt lag nu också, det är alltid roligt att vara med ett bra gäng och det är väldigt viktigt för mig, säger Moa Altin Elfving, som inte är den största av målvakter – men det kompenserar hon lätt med sin vighet och tveklösa mod i alla tuffa lägen.

Något som sattes på svåra prov flera gånger – och särskilt vid ett gäng heta hörnor och andra fasta situationer.

– Jag visste ju hur bra Ljusdal är i höjden, och att det skulle bli svårt att vinna förstabollarna. Nyckeln här var att vinna andrabollar, och komma fram i snabba kontringar. Och så blev det ju också, säger Altin Elfving.

Hon är också något av en röststark dirigent längst bak – som hojtar till sina medspelare och gärna skickar med en fråga i anfallen; "Vart är du på väg nu?" eller "Vad vill du göra?"

– Jag vill väl att de ska tänka efter lite där, spela hem eller anfalla? Det är när man inte kan bestämma sig som det gärna blir onödiga bolltapp. Och jag gillar att hålla igång så där, då håller jag mig igång också, säger Altin Elfving.

En storspelande målvakt gav sitt lag chansen att vända på matchen.

Jessica Backman drog in en frispark tätt under ribban för snabb kvittering. Kvarten in i andra halvlek hittade Demi Pierre samma lilla lucka med ett direktskott strax utanför straffområdet.

Ljusdal hade förvisso bud efter kvittering – men även Sandviken hade flera heta chanser och segern var välförtjänt.

– Det hade varit okej med typ fyra poäng på de här tre senaste matcherna mot topplag, nu står vi med sju poäng och det måste vi vara väldigt nöjda med. Det funkar bra, det här, säger Moa Altin Elfving.

MATCHFAKTA

Division 1 Norra Svealand

Ljusdals IF–Sandvikens IF 1–2 (1–1)

Mål: 1–0 (1) Ellika Persson, 1–1 (22) Jessica Backman, frispark, 1–2 (57) Demi Pierre.

Varningar, LIF: Johanna Olsson, Matilda Wennberg.

Domare: Katrin De Boer.

Publik: 235 (Erik Hamréns plan).