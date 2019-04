Tre JSM-guld med Modo – men Gefles lagkapten valde ändå fotbollen: "Föll sig naturligt"

När Gabrielle Wågström flyttat till Gävle för att plugga på högskolan för nästan fyra år sen, tillhörde hon Ö-viksklubben Själevad, då i norrettan. Hon hade bestämt sig för att spela klart serien där hemma under hösten, men att pendla från Gävle 36 mil enkel väg för träning var så klart omöjligt.

– Jag åkte hem på helgerna för att spela match, men behövde ett lag att träna med under veckorna. Tanken var då att jag skulle träna med Huge eftersom de låg i ettan då. Men eftersom Kastvallen ligger en bit utanför centrum där jag bor, hörde min tränare av sig till GIF istället, säger Gefles lagkapten.

När Wågström spelat klart serien med Själevad valde hon att skriva på för GIF fullt ut.

– Jag trivdes så otroligt bra med allting.

Nu gör hon sig redo för sin tredje säsong i Gefletröjan och den andra i division 1.

Efter att ha i princip promenerat igenom seriesystemet under flera år fick Gefle äntligen bekänna färg förra säsongen. Och som nykomlingar hamnade man på en finfin tredjeplats i serien bakom omöjliga Bollstanäs och en annan nykomling, nämligen Sandvikens IF.

Men SIF ska vi återkomma till senare.

– Det var lite speciellt förra året eftersom vi var så pass många nykomlingar i serien, vi var väl sex stycken om jag inte har fel?

– Det var nog en bra första säsong i ettan tror jag. Att vi fick chansen att känna på lite, för det skiljer mycket mellan divisionerna.

I år kommer serien se rätt annorlunda ut. Bollstanäs är kvar efter ett misslyckat kval till elitettan, och de två lag (BK30 från Västerås och Ljusdals IF) som ramlade ur just elitettan har hamnat i Gefles serie på grund av geografiska skäl.

De lag som var lite sämre rent kvalitetsmässigt har ramlat ur.

– Det gör att det kommer bli betydligt mycket tuffare i år. Även att det är svårt att säga vad man kan förvänta sig av oss. Men vi har ändå hög målsättning och vill komma så bra till som möjligt. Men som sagt, det kommer bli mycket tuffare och det är vi medvetna om.

Och ett av de lag som rustat för en tuffare serie är just Sandvikens IF, som alltså kom före GIF i tabellen under debutsäsongen.

– Det är klart, det var inte kul och speciellt inte när vi förlorade båda derbyna förra året.

4–1 i baken på Jernvallen inför över 1 000 personer i mitten på juni, då var det en riktigt butter Wågström som kom ut efter matchen.

– Nej fy. Den matchen var vi inte nöjd med. Hemma gjorde vi en betydligt bättre match, men ja, det handlar om att göra mål och det lyckades vi inte med då. Men vi slog dem i DM-finalen i alla fall.

Och även om det tar emot erkänner Wågström utan omsvep:

– Man får väl ändå säga, med tanke på att de rustat så pass hårt, att de är favoriter när vi möts.

Och det finns ju en till Gästrikeklubb att hålla koll på. Hille har ju tagit klivet upp till ettan de med.

– Jag ska vara ärlig och säga att jag inte har så jättebra koll på dem. Vi mötte dem i en match nu på försäsongen och spelade oavgjort. Ett bra defensivt lag som jobbar hårt, konstaterar Wågström som har bättre koll på sitt eget gäng.

Vem blir årets genombrott i GIF?

– Emelie Bernhardsson (ny från Årsunda och ja, pappa heter Daniel), jag tror på henne. Hon sticker ut bland våra forwards med sin snabbhet. Det kommer passa egenskaperna hos våra andra anfallare, att de kan utnyttja varandra på ett bra sätt.

Vem blir årets skyttedrottning i GIF?

– Jessica Westrin, när hon är på bra humör och i målform, då är hon farlig.

Och så var det ju det här med JSM-gulden i hockey.

Under hela gymnasietiden var det både hockey och fotboll på schemat för Wågström.

– Det var full rulle varje dag då. Jag spelade i Modos juniorlag och vi vann tre JSM-guld. Det är alltid nåt.

Då antar jag att du håller på Modo, trots att du bor i Brynäsland?

– Hah, ja, jag gör ju det.

Trots framgångarna på rinken var valet ändå lätt när det kom till att välja sport.

– För mig blev det ändå enkelt att välja fotboll. Det föll sig naturligt på nåt sätt. Jag började trappa ned hockeyn och satsade mer på fotbollen.

Och det är inget du ångrar?

– Nej, verkligen inte.

Jubel i hockeymunderingen. Gabrielle i mitten längst bak med ett "C" på tröjan.