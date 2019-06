Den motvillige anfallaren avgjorde för GIF: "Har börjat acceptera positionen nu"

23-årige Isac Rojas kom till GIF med tre år som defensiv central mittfältare bakom sig.

Men här har Marcus Bengtsson ihärdigt valt att spela honom i anfallet – många har haft åsikter om det, och det har Rojas själv också.

– Jag har aldrig spelat anfallare förr och det är inte lätt att få en ny roll alltså. Marcus har pushat på mig hela tiden. Men det är svårt, jag har inte haft självförtroendet. Det har inte blivit många mål, och det har varit trögt.

Isac Rojas enda seriemål innan lördagens viktiga bottenmöte med Forward kom mot Team TG.

Nu slog han till tio minuter in i andra halvlek – och han gjorde det rasande elegant. Rojas har förmågan att skaffa sig egna lägen och det var just det han gjorde när han tog in bollen, vände upp och fixade skottläge med vänstern. Bollen satt otagbart högt upp i ena hörnet.

– Ja, det var snyggt, säger Rojas lågmält och ödmjukt.

Kanske hjälper matchhjälterollen honom att hitta sig själv som forward.

– Jag har börjat acceptera positionen nu. Och jag har slutat att komma med ursäkter som att jag egentligen är mittfältare och såna saker. Jag försöker se det positiva, att jag kan få utlopp för mina offensiva kvaliteter på ett nytt sätt.

– En spelare i min ålder behöver kontinuitet, göra samma sak dag ut och dag in för att utvecklas. Nu hamnade jag en väldigt främmande position från början den här säsongen, förutom i första träningsmatcherna då jag spelade central mittfältare.

Var skulle du vilja spela i GIF då, om du själv fick välja?

– På de inre mittfältet.

Men Marcus Bengtsson envishet blev denna gång till ett genidrag. Redan i första halvlek var det nära att Rojas gjort 1–0, då han kom vältajmat i mitten på Nisse Nilssons inlägg.

– Ja, det var en jättechans. Det var bra att vi inte blev straffade för att vi inte satte lägena i dag, säger Rojas.

BK Forward kom aldrig ifatt trots ett skapligt försök till spurt sista tio minuterna, den fick Rojas följa från sidan efter att ha klivit av i 70:e.

– Jag fick kramp i vaden. Det har jag bara haft en gång tidigare under hela karriären så jag blev nästan chockad nu, det kan ha att göra med att matchen mot Akropolis senast spelades på en så hård plan. Jag ville inte byta, men det gjorde för ont. Och det var nog tur att jag bytte för det gör fortfarande riktigt ont.

Se när Rojas avgör matchen i spelaren nedan – plus alla andra höjdpunkter från matchen