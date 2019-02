Drömmål, kliniskt avslut och galen miss – här är alla höjdpunkter från GIF Sundsvall–Gefle

Matchen

GIF Sundsvall–Gefle IF 2–1 (0–0)

Mål: 1–0 (47) Albin Palmlöf, 2–0 (58) David Batanero, 2–1 (74) Julio Fernandes.

Så spelade GIF Sundsvall:

William Eskelinen – Carlos Gracia, Alexander Blomqvist (ut, 86), Eric Björkander (ut, 59) – Jonathan Tamimi (ut, 78), Tobias Eriksson (ut, 78), David Batanero (ut, 59), Jonathan Morsay – David Haro, Albin Palmlöf, Oliver Berg.

Avbytare: Paya Pichkah (in 59), Pol Moreno (in, 59), Kim Skoglund (in, 78), Albin Ekström (in, 78) Theodor Stenshagen (in, 86), Lloyd Saxton (mv), Mannan Khalil.