GIF-styrelsens nya stenhårda krav på akademi- och damlagen: Dra in 630 000 kronor till föreningen

Gefle IF kommer på årsmötet kommande måndag att redovisa 2,9 miljoner kronor i förlust – det berättade vi tidigare under torsdagen.

Nu kan vi också avslöja en av styrelsens krisåtgärder: Klubbens fyra akademilag samt damernas A- och U-lag ska tillsammans dra in över 600 000 kronor till föreningen – innan första september.