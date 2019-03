Nye skyttekungen slog till två gånger i SIF:s genrep: "Nu längtar jag bara tills det blir allvar"

TV: Höjdpunkter från Sandvikens IF–Kvarnsveden – alla målen och märkliga skadan i slutsekunderna

Nu var det visserligen en helt annan match än de som SIF spetsat formen mot senaste tide, när det handlat superettankvaliter i form av Dalkurd (3–1), Västerås SK (0–5) och Brage (0–3).

– De där sista resultaten har vi inte brytt så mycket om. Men det var har varit bra matcher där vi fått höja tempot, säger Englund.

Nu handlade det om något helt, nya div 2-laget Kvarnsveden – och ett SIF som kunde jobba mycket framåtriktat.

Bland annat med tre mål.

– Men också med en nolla bakåt. Viktig den också, säger Englund.

Nollan var heller inte hotad. Speciellt som SIF nu kunde sätta press på Kvarnsveden högt upp i banan.

– Bra att vi fick en chans att få det här att fungera. Kan vi vinna bollen högt upp så får motståndarna aldrig chansen att flytta upp spelet. Och vi kan få chanser snabbt.

Det dröjde dock innan ledningsmålet kom. Just Leo Englund hade egentligen det första och enda läget med ett skott där han försökte placera bollen i ena krysset men målvakten räddade till hörna.

Men i 39 minuten träffade Samuel Naiwo rätt med ett inlägg från höger.

– I fjol spelade jag som ensam forward och det är lite annorlunda när man har en bredvid sig. Men det gäller att följa planen som vi har och sticka in i den yta som är tänkt. Ibland hamnar bollen där.

Och då går det som vid det här tillfället, när Englund satt huvudet till.

Efter paus ökade Naeem Mohammed på med 2–0 i 52:a minuten, när just Naiwo skickade in ett nytt inlägg – men nu så långt att det blev vänsterbreddaren Simba som fick volleyträff på bollen och Mohammed styrde in bollen.

Leo Englund spelade 63:e minuter, men utnyttjade dessa ordentligt.

Det var han som i 60:e minuten slet åt sig bollen och frispelade nye forwarden Naeem Mohammed som fälldes och det blev straff.

Den dundrade Englund in. Som är...förste straffskytt?

– Nja, Bellander har slagit in en tidigare. Så vi får väl se.

Emil Bellander satt nu lugnt på bänken hela matchen, medan Jacob Hjelte var den som avlöste Englund som forward när den tidigare GIF-forwarden gjorde comeback efter skada.

– Vi har haft lite otur med såna, men nu har vi ju flera alternativ i anfallet med nye Mohammed, säger Englund.

– Själv har jag klarat mig, förutom den där influensan jag åkte på i samband med Cypernlägret. Men det har tagit en stund att komma tillbaka från den också, konditionsmässigt.

Men nu då?

– Känns det bra. Nu är jag bara sugen på att komma igång på allvar, med seriespelet. Det är nåt annat när det är allvar, säger Englund.

– Jag har kommit till ett spännande lag med en bra ledning.

Sandvikens IF–Kvarnsveden 3–0 (1–0)

Målen: 1–0 (39) Leo Englund, 2–0 (52) Naeem Mohammed, 3–0 (60) Leo Englund, straff.

Hörnor: 10–1 (6–0).

Domare: Mohamed Nablsi.

SIF (4–4–2): Kalle Jansson – Samuel Persson, Gustav Thörn (82), Olof Mård, Jimmy Jansson – Moonga Simba (63), Rasmus Lindgren (63) , Yannick Mukunzi, Samuel Naiwo – Leo Englund (63), Naeem Mohammed.

Ersättare: Slava Koidan (63), Emil Engqvist (63), Jacob Hjelte (63), Samuel Gussman (82).