Orlov blev skyttekung i GIF – nu är en ny het Skövdespelare aktuell: "Jag vet att Gefle vill tillbaka till allsvenskan"

Örqvist debuterade själv Skövde AIK i söderettan redan 2014 – men har seda varit bofast i laget de senaste två säsonger.

2017 blev det sex mål och den gångna säsongen tre.

– Jag är en hårt arbetande spelare som kan spela på olika positioner och vill spela framåt, säger Örqvist själv.

Mittfältare eller forward alltså. Det är därför han är i Gävle och på Gavlevallen fredag och lördag.

– Jag har en agent som hjälper mig och haft kontakt med Gefle. Det var lämpligt att jag åkte hit och kände mig för.

– Jag vet att det här är en jättefin förening som spelat i allsvenskan och vill tillbaka – och Gavlevallen är ju en fantastisk arena. Även om det var lite kallt och halt i dag.

Hur stort är ditt intresse?

– Vi får se vad som händer. Jag pratar fortfarande med Skövde, men jag vill fortsätta att utvecklas. Så vi får se.

Under Pelle Olssons tid hittade Gefle IF en skyttekung i Skövde AIK i Jakob Orlov, som under fyra säsonger gjorde 34 allsvenska mål för GIF – men som nu spelar i Jönköping Södra.

– Jodå, jag känner till att Jakob Orlov är från Skövde och har spelat här. Men han var ju lite för min tid.

LÄS ÄVEN: Hela spelprogrammet för GIF och SIF – och här är sommarens heta derbydatum

Örqvist var en av fem provspelare.

De övriga fyra var de här:

Forwarden ”Grace” Tanda, 25 år, född i Kongo-Kinshasa men som bott i Sverige sedan nioårsåldern och spelat i en rad klubbar. Senast i BK Forward i samma serie som GIF där han 2018 gjorde 14 mål.

Mittbacken Samuel Oki, 27 år. Britt som spelat två säsonger i BK Forward.

Mittbacken Iva Öjhage, 25 år. Har spelat i Arameisk-Syrianska med Isac Rojas, som redan skrivit på för GIF.

Högerbacken Felix Bindelöv, 21. Kommer från Helsingborg, men redan bekant med distriktet efter en säsong i Sandvikens IF. Spelade den gångna säsongen i Karlslund, som kvalade sig kvar i norrettan.

Kommande vecka kommer ytterligare spelare att provträna med GIF.

Enligt vad Sporten erfar kommer ytterligare en spelare att försvinna ur säsongens trupp. Det är norrmannen Fitim Kastrati som inte kommer tillbaka till GIF.