Pelle Olsson inför speciella derbyt mot Gefle IF: "Dynamiken gör att det kan hända saker"

Pelle Olsson vore inte Pelle Olsson om han inte levererade citat som "det är som med alla andra matcher, en match som ska vinnas".

Men det är klart att han också är påverkad av #Derbysäsongen2019 och det faktum att han som Gefle IF-ikon, både som spelare, tränare och sportchef, får finna sig i att vara lite extra påpassad.

– Det ska bli kul. Spännande att se hur inramningen blir och hur spelarna reagerar. De är inte vana vid att det kommer över tusen åskådare till matcherna.

– Derbyn brukar leva sina egna liv. Det kan hända saker och lagen kan visa upp egenskaper som de inte brukar visa. Ta till exempel Norge–Sverige i EM-kvalet där alla trodde på en målfattig match men som slutade 3–3. Spelarna är påverkade av att matchen är annorlunda och den dynamiken gör att det kan hända saker.

– Men för egen del var det nog mer speciellt när jag kom till Strömvallen med Djurgården 2014. Jag har inte någon relation till så många i GIF i dag, både spelare och folk på kansliet har ju bytts ut.

Pelle Olsson har mängder av erfarenhet från derbyn och kan som tränare stoltsera med ett gott facit när det gäller Norrlandsderbyn mellan Gefle IF och Gif Sundsvall.

– Där var det en nioårsperiod där jag inte förlorade ett enda derby. Men i Djurgården sedan vann jag inte ett enda, konstaterar han.

Klassiska SIF–GIF-derbyn har han i tävlingssammanhang bara upplevt som spelare i början av 1980-talet, i norrtvåan, det som då var näst högsta serien. Och där är han också obesegrad efter 2–2 i höstmatchen på Strömvallen 1981, 0–0 på gamla VM-arenan i Sandviken på våren 1982 och sen 2–1 till GIF på hemmaplan på hösten.

I den första av de tre matcherna gjorde han mål.

– Ett friläge, jag stötte in bollen. Var det inte P-G Nordahl som stod förresten? Jag kommer precis från ett möte med honom, han sitter i SIF:s styrelse nu, säger Pelle, ber att få kolla upp uppgiften och återkommer senare med en bekräftelse på att det mycket riktigt var P-G, Thomas Nordahls kusin för övrigt, som fick vittja nätet den gången.

– Jag tror det var GIF:s tusende mål i näst högsta divisionen faktiskt, tillägger Pelle.

Derbyna som följde året efter var dock hetare. Det var en säsong när båda lagen var i toppen av serien, och tack vare segern i höstmatchen 1982 kunde GIF åka upp till Östersund och i ett möte med Ope säkra en allsvensk plats.

Pelle beskriver att GIF och SIF stod vid ett vägskäl, men att de förstnämnda drog längsta strået.

– SIF hade varit störst i Gästrikefotbollen under en 50-årsperiod, men efter den här säsongen blev det ett skifte. Sen har GIF haft den positionen i 36, 37 år, tills vi nu är på samma nivå igen.

- Men jag tror inte att klubbarna kommer att gå åt olika håll beroende på hur det går på lördag. Nu tror jag att lagen kommer att vara närmare varandra de kommande åren, sen får man se vilken klubb som lyckas bäst med sina förutsättningar.

Tänk vilken bra artikel jag hade fått om du sagt att den här matchen kommer att avgöra...

– haha... de närmaste 37 åren... Nja, jag tror vi får vänta lite. Vi får se de närmaste säsongerna vad de olika klubbarna går åt för håll.

Men nån gång kommer ju ett sånt vägskäl igen?

– Absolut, och båda lagen siktar ju uppåt. Och det kan förhoppningsvis vara något som triggar varandra till att vara så bra som möjligt. Nu är det så färskt så nu är fokus på att vi möts för första gången, men det finns ju också ett intresse för båda klubbarna att ta greppet på något sätt.

Var skulle du säga att de bästa förutsättningarna finns just nu?

– Ja, alltså, om man tittar på anläggningar så har ju GIF det bättre förspänt och tittar på det ekonomiska så verkar det som att SIF har ett bättre tillstånd.

Pelle Olsson var, som vi har berättat tidigare, i det närmaste klar för en återkomst i Gefle IF efter hans tid i Eskilstuna. Hur nära det var vill han fortfarande inte uttala sig om.

– Nja, jag vet inte om vi ska slänga in den brandfacklan, hehe. Nädå, men jag hade ju jobbat så länge i GIF att när jag lämnade 2013 så var det självklart att jag tänkte att jag nån gång ska komma tillbaka.

Då kan man ju undra om du fortfarande tänker att du vill komma tillbaka till Gefle IF...

– Som fotbollstränare kan man aldrig stänga några dörrar överhuvudtaget. Men däremot tänker jag inte ett endaste dugg på att vara någon annanstans än här i Sandviken. Skulle jag se ett slutdatum på det, då vore det lika bra att sluta på en gång. Jag känner mig ny här, jag har bara varit här i ett och ett halvt år, så jag har inga såna tankar överhuvudtaget på att lämna.

Pelle Olsson om...

... ett derbyminne som etsat sig fast:

"Det är ju den sista matchen 1982 eftersom den hade så avgörande betydelse för seriens utgång. Det gjorde att vi kunde åka upp till Östersund och möta Ope och ha det i egna händer. Under matchen var det en lokal fotbollsspelare i publiken som sprang in och firade efter Berras första mål – han sprang så här (Pelle visar ett nackgrepp) med Berra. Jag minns löpet på Aftonbladet eller Expressen hur det var en lokal skyttekung som sprang in på planen. Det var ju så tät stämning, publiken satt på extrabänkar alldeles intill planen, så det var fritt fram på nått sätt. Säkerheten var annorlunda då."

... skillnaden mellan hur GIF och SIF spelar:

"Jag vet inte vad man ska säga om det. De spelar lite annorlunda med tre mittbackar vilket gör att det blir lite andra vinklar i spelet och lite andra möjligheter och andra ytor som uppstår. Vi spelar med en fyrbackslinje och ett fyrmannamittfält, medan de varierar lite mellan hur många centrala forwards de har med två centrala forwards eller en central forwards."

... eventuell besvikelse över senaste tidens resultat:

"Nej, vi är inte besvikna. Vi har fått slita med vårt lag, och har haft sju, åtta skador sedan i januari. Med den trupp vi gick in med hade vi höga förväntningar och en hög målsättning, men den truppen finns bara på papper. Besviken kan man vara om man presterar väldigt långt ifrån vad man kan, och det har vi inte gjort med de förutsättningar vi haft."

... om SIF ska sänka sin målsättning nu:

"Målsättningen diskuterar vi inte överhuvudtaget. Det är så tidigt, bara 40 procent av serien spelad. Vi sa ju att vi skulle blanda oss i toppstriden och när man säger så är det att vara med så länge som möjligt – och vi låg trea inför förra omgången."