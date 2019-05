Poängtapp på tilläggstid när Gefle kryssade – här är matchfakta och spelarbetyg

Gefle hade det mesta och det bästa i drygt 70 minuter borta mot Karlslund. Då släppte man in hemmalaget lite för mycket och på stopptid lyckades Karlslund få in en boll efter viss turbulens efter en hörna. Surt för GIF, men ändå en pinne in på kontot.

Karlslunds IF–Gefle IF 1–1 (0–0)

Mål: 0–1 (55) Julio Fernandes, ett inspel från Frej Engberg som målvakten inte kunde hålla vilket gjorde att Fernandes kunde halvcykla in sitt första mål i norrettan.

1–1 (90+2) Anton Olsson, nickar in bollen efter viss kalabalik i straffområdet efter en högerhörna.

Varningar: Iu Ranera (47), Sebastian Loyola Nydén (63)

Avslut: 5–3.

Hörnor: 6–2.

Domare: Martin Segerud, Kristinehamn.

Publik:

Gefle IF (3–5–2)

Målvakt

Jake McGuire 3

Försvar

Jacob Ejerblad 3

Amadou Kalabane 4

Albin Lohikangas 4

Mittfält

Nisse Nilsson 4

Sebastian Sandlund 4

Iu Ranera 4 (84)

Adrian Bjelkendal Haaranen 3

Frej Engberg 4 (76)

Anfall

Grace Tanda 4

Julio Fernandes 3 (68)

Ersättare:

Isac Rojas (68) 2

Melvin Mårtensson Almevid (76) –

Måns Berggren (84) –

Spelade ej: William Lindqvist (mv), Nahom Zeru, Melvin Mårtensson Almevid, Måns Berggren, Oskar Mattias Karlsson.

Snittbetyg: 3,33

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.