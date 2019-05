Nyköping hade ledningen i halvtid med 1–0 hemma mot Sandvikens IF i division 1 norra i fotboll. Men i andra halvlek kom Sandvikens IF mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 3–3.

Hemmalagets mål gjordes av Marcus Burman, Alexander Alp och Enoch Adu, medan bortalagets mål noterades på Leo Englund 2 och Emil Alejon Bellander.

Nästa motstånd för Sandvikens IF är Akropolis. Lagen möts söndag 12 maj 17.00 på Jernvallen.