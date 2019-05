Sur poängförlust för Gefle – men Bengtsson ändå nöjd: "Tycker prestationen är bra"

Det blåste halv storm på det stora fältet som omger Karlslund Arena. Och det var vinden som ställde till det lite i slutminuterna när Karlslund lyckades kvittera på tilläggstid.

– Det ställde Jake (McGuire), för bollen var på väg ut men då fick vinden tag i den och istället drog den sig in mot mål igen. Det störde lite men så var det ju åt båda hållen.

– Det är surt ibland, fotboll, säger Marcus Bengtsson.

Gefletränaren var ändå relativt tillfreds, trots det sura poängtappet.

– Det ser bra i hela matchen försvarsmässigt. De har en nick som är farlig mitt på mål sen blir det mål på sista hörnan. I övrigt tycker jag vi försvarar oss bra i hela matchen. Däremot behöver vi vara mer effektiva och mer själviska i vissa av lägena framåt.

Vid flera tillfällen fanns det lägen för GIF-spelarna att gå på eget avslut. Men istället kom det kanske en passning för mycket.

– Har man en 1–0-ledning, då spelar det ingen roll hur bra man försvarar sig, det kommer dyka upp ett tillfälle över 90 minuter där man kan släppa till en boll. Jag tycker vi borde gjort nåt mål till, då hade vi haft en enklare resa in. Där är vi inte tillräckligt precisa, plus att vi har några lägen där vi väljer att passa istället för att gå på egna avslut vid lägen som är lite för bra för att inte få ett avslut på mål.

För det var Gefle som hade det mesta av spelet under större delen av matchen. Men ju längre tiden gick, desto mer bjöds hemmalaget in i matchen. Och till slut krigade man alltså till sig en hörna som lagkaptenen Anton Olsson lyckades stånga in i mål.

– Så klart surt när de får målet i matchens slutskede. Men jag tycker prestationen är bra och fortsätter vi spela bra och skapa så här många målchanser som kommer det tippa över till oss över tid.

– Sen ska man inte glömma att Karlslund är ett lag som inte förlorat en match i år, trots att de mött bra motstånd.

Gefle å sin sida har två segrar, två oavgjorda och tre förluster på de sju inledande matcherna.

– Vi har gjort bra prestationer i nästan alla matcher. Med en så här ung trupp blir man bättre för var dag som går. Ibland kanske det ett bottennapp men över tid så kommer vi bli bättre för varje dag. Totalt sett jättenöjd och över hur många målchanser vi skapade.

– Över tid studsar det vår väg, men idag gjorde det inte det och det är kanske det som gör att vi tappar tre poäng.

Skönt för Julio Fernandes att få göra sitt första mål. Det känns nog viktigt för honom.

– Ja det tror jag. Det är alltid bra för forwards att göra mål.

Och Grace Tanda som gjorde hattrick senast spelade med ett annat självförtroende under lördagen. Han hade en riktigt fin aktion som var värt ett bättre öde när han dämpade bollen med bröstet, nickade vidare till sig själv och drog till på helvolley mot krysset. Tyvärr hann målvakten rädda och Tanda fick lämna planen mållös.

– Det är alltid stärkande att lyckas med saker, säger Marcus Bengtsson.