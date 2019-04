Veteranen Mård har tagit på sig papparollen i SIF: "Försöker förmedla mina erfarenheter till de yngre killarna"

#derbysäsongen2019 närmar sig med stormsteg och på söndag är det äntligen dags. Sandvikens IF tar emot Sollentuna på Jernvallen med avspark 15.00.

Sporten möter Sandvikens lagkapten efter måndagsträningen.

Hur mår du och hur har försäsongen känts?

– Jag mår bra. Det har varit bra, nån sjukdom, nån skavank och en liten känning i en av baksidorna men på det stora hela tycker jag att det har varit bra. Jag har varit med om försäsonger där jag missat större delar än vad jag gjort i år så det är positivt.

Försäsongen har blandat och gett för Sandviken som haft en stor skara spelare på skadelistan, något som stört försäsongen något.

Men på det stora hela, hur skulle du beskriva 2019 års trupp?

– Jag tycker det ser bra ut. Som alltid på denna nivå så tappar man några spelare. Men det kommer in nya och det har kommit in jättebra killar i år tycker jag, de är inte bara bra fotbollsspelare, de smälter in i gruppen. Jag tycker att det ser bra ut.

Vem är lagets utropstecken?

– Utropstecken? En personlig favorit är Ralle (Rasmus Lindgren) på mitten som jag gillar. Sen har vi ju många intressanta forwards, det gäller generellt för de flesta i truppen som är yngre än mig att jag tror att de har en ljus framtid om de fortsätter att jobba på. Men som personlig favorit får jag ta Ralle som mitt utropstecken.

Som många redan vet så spelade Olof Mård i derbykollegan Gefle IF mellan 2009-2014 fram till 2013 hade han även just Pelle Olsson som tränare.

Hur har du utvecklats sedan tiden du spelade i Gefle IF?

– Oj, det var svårt. Jag har inte reflekterat så mycket kring min personliga utveckling men jag har väl en lite annorlunda roll här än jag hade där. Men det är inget att sticka under stolen med att jag fick en bra skolning i Gefle med Pelle under hans ledning. Det är mycket därifrån som jag har burit med mig. Nu försöker jag att förmedla mina erfarenheter till de yngre killarna och inte bara bidra fotbollsmässigt utan även med livssyn och sådana bitar också.

– Man har väl blivit lite äldre och förhoppningsvis blivit lite klokare, tar lite bättre beslut och sådär. Fysiskt har man väl blivit lite sämre med åren, man blir ju inte snabbare direkt, flinar Mård.

Vad betyder det för dig att ha fått återförenas med Pelle här i Sandviken?

– Det betyder jättemycket, det är kul att få jobba med Pelle igen. Han har ett oerhört driv för fotboll som är inspirerande. Det karakteriserar honom som person tycker jag. Det visar sig ute på planen också. Det betyder oerhört mycket för mig och för föreningen som sådan också med hans erfarenhet, det är inget att hymla om att han har en gedigen fotbollstränarbakgrund och som spelare har han också varit på hög nivå.

Ja, tycker du att du märker att han själv spelat på hög nivå i sitt att vara tränare?

– Ja, jag tror att han vet vad det handlar om när man kommer innanför linjerna. Hur man kan uppleva saker och det tror jag att han har nytta av och kan förmedla det ut till oss som han bär med sig som tränare. Det tycker jag absolut.

Vad tänkte du när GIF åkte ur superettan och blev klart för ettan?

– Det är synd för distriktet som sådant att det inte finns något lag högre än division 1 men sen har jag inte ägnat så mycket tankar kring dem, jag har fullt fokus på oss. Det är ju tråkigt, jag har ingen insyn i föreningen men har man åkt ut och degraderats, för de man har spelat med är det klart att det är tråkigt.

Hur ska det bli att möta dem?

– För min egen del är det knappt någon kvar sedan jag var där. Derby är alltid derby men när den dagen kommer kanske man börjar fundera mer på det. Nu är det ju seriepremiär först.

Hur är det med premiärnerverna?

– Det känns jättebra, det är vår ute och man märker att det närmar sig premiär. Det är många som är spelsugna och det är bra fart på träningarna. Det är en härlig tid.

Vad vet du om Sollentuna och hur tror du att det går?

– Premiär är alltid premiär, det är svårt att sia om matcher sådär. Det är ett lag som har förändrats mycket under de senaste åren. De spelar annorlunda nu än vad de gjorde när vi mötte dem 2015 i division 2. Det är som alltid med de lag man möter, det är tuffa matcher och bra lag i serien.

– Vi ska gå ut och visa vad vi går för absolut.

Vart tror du att ni hamnar i tabellen?

– Jag hoppas att vi går in och fortsätter på den hösten som vi uppvisade ifjol och att vi fortsätter att utveckla vårt spel och att vi kan positionera oss som en klubb som kommer att vara där uppe. Det är vad jag tror och hoppas. Vi har alla förutsättningar att vara där uppe.

Varför ska man komma till Jernvallen på premiären och titta på er?

– Om jag får säga mitt så därför att vi är ett riktigt härligt gäng som håller ihop alltid och som kommer att ge allt för att ta tre poäng. Det hoppas jag att vi kan visa, en riktigt kämpainsats och att vi spelar bra fotboll.